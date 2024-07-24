吃饗饗、旭集注意！饗賓「會員制度」要改了　另推父親節外帶餐

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八道經典菜色包括「焗烤龍蝦」選用整隻Q彈龍蝦佐以鮮甜食蔬，均勻鋪灑上雙色乳酪絲及起司粉後焗烤，可品嘗金黃焦脆的奶香與海味的鮮甜。「大口饗樂骨」精選肥美豬腩排，以特製醃料醃漬24小時入味，蒸煮熟成後，炸至外酥內嫩，再與孜然、辣椒等辛香料拌炒，香酥過癮。另外還有姿燒香魚、紅酒燴牛肉、德國豬腳、鮭魚功夫炒飯、櫻花蝦高麗菜及干貝竹笙雞湯，約4至6人份感恩價3,988元。今年特別開放店內享用Buffet的賓客，也能吃到焗烤龍蝦，加購價588元即可享用。
📍真珠台菜「真愛爸爸套餐」：
外帶6人套餐包括「金旺鳳梨蝦球盅」，酸甜多汁鳳梨遇上金酥炸蝦球，拌入甜甜沙拉醬，好看又好吃。「三豐紅燒滷肉」集合滷肉、豬腳圈與濃郁鴨蛋，象徵好運滾滾來。當然還有蔥油鹽焗雞、香酥紅糟肉、蒜蓉蒸扁鱈、紅燒豆腐煲/海底雞番茄蛋(二選一)、櫻花蝦高麗菜/樹子松阪豬水蓮(二選一)、冬瓜排骨酥湯/淮山蛤蜊雞湯(二選一)，以上八道美饌、小菜、白飯及甜點布丁，只要3,390元，另也有內用套餐3,588元，可享花好月圓(脆皮湯圓)及沁涼飲品。
📍開飯川菜「爸氣十足 過癮開飯」外帶套餐：
7菜1湯優惠價3,088元，內含「流口水雞」淋上獨門芝麻醬汁與辣油，是開飯人氣第一名，「回甘酸菜魚」加入Q彈烏鱧魚片、五花肉片等豐富配料，以高湯大火煨煮，最後淋上藤椒油，更顯鮮甜濃郁。「梅干鹹燒白」將梅干菜炊蒸至入味的豬五花，鹹香四溢入口即化。另外還有鍋巴蝦仁滋滋響、催淚蛋、豆干牛肉椒朋友/香辣咔滋椒麻雞(二選一)、熗鍋高麗菜/清炒高麗菜(二選一)、鮮甜海陸排骨湯。訂購開飯父親節套餐再享「好酒梅見烏梅啤」加價購優惠。
📍饗泰多「泰愛爸爸」父親節限定套餐：
特選人氣料理「黃咖哩軟殼蟹」，以香酥軟殼蟹拌入雞蛋黃與黃咖哩爆炒的濃郁醬汁，搭配烤好的法國麵包。迷你酸辣火山排骨、冠軍月亮蝦餅、清香檸檬魚、綠咖哩嫩炸豆腐、泰式手撕雞涼拌/酸辣海鮮涼拌(二選一)、泰北鄉村茄/蝦醬高麗菜(二選一)、冬蔭海鮮湯/青檸野菇雞湯(二選一)、椰香黑糯米/摩摩喳喳(二選一)， 7菜1湯搭配泰國香米飯外帶優惠價3,388元，內用套餐3,788元，再享沁涼飲品泰式奶茶/檸檬茶(二選四)。
饗泰多於8月8日起推出9道新菜，道道涮嘴開胃，包含「脆皮豬炒芥蘭」以酥香脆皮豬爆炒芥蘭，道地泰味香辣有勁。「泰酥香春捲」將豬絞肉、蔬菜、粉絲包入春捲皮中，搭配泰式甜辣醬，香酥脆口。「紅咖哩嫩牛」則是椰香十足的紅咖哩搭配鮮嫩牛肉片、鬆軟南瓜，微甜微辣好下飯。還有「香酥溪蝦鮮」、「香茅炸雞翅」、「泰甜辣炸雞」等。
饗賓集團「iEAT饗愛吃APP」有250萬會員，APP將在9月4日進行會員制度改版，金卡及黑卡升等規則改變，以及升等禮增加外，也新增會員級別。在原星卡、金卡、黑卡間，新增銀卡會員，年消費1萬元且消費次數達2次即可升級銀卡，獲得菜色招待券一張。未來會員享有饗賓活動優先報名權，領取會員生日禮也更即時，前一個月25日到生日當月底，皆可在票券專區現領現用，九月壽星首波受惠，不過得留意，品牌集點卡效期為一年，想集點可趁節慶衝一波。
另外，「王品牛排」受期待的龍蝦尋人任務再臨，即日起到9月1日，不分平假日，只要身分證字號任1數字跟爸爸一樣，帶爸爸到全台「王品牛排」內用消費2客套餐，出示證件就款待價值1,375元的「法式焗烤龍蝦」1隻。而「西堤牛排」7月25日至8月31日期間，爸爸內用1客經典套餐，手比愛心拍照，就可免費享用「BBQ雞腿串」1份。