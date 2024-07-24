凱米颱風撲台「泛舟哥在幹嘛？」　當年1句話爆紅！36歲近況曝光

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一名網友以「泛舟哥現在在幹嘛」為題在PTT發文表示，經歷1471天之後，又有颱風要登陸台灣，不禁想起先前曾在蓮花颱風期間，被記者訪問後，說出「颱風就是要泛舟啊，不然要幹嘛！」的路人。他也直接點出該路人身分就是「泛舟哥」，之前他看泛舟哥上過一些節目之後，對方似乎就消失了，好奇現在泛舟哥的近況。
不少網友紛紛回應，「好像還在做業務吧」、「當初爆紅好像掛到保險業的處長」、「能活這麼久應該是有賺錢的保險業務」、「他本來就是業務了吧，那段時間只是當賺外快」、「如果認為要混演藝圈只要會講話、做業務就行的話，未免也想得太簡單」。
演藝圈難闖 回歸保險業耕耘
事實上，泛舟哥爆紅之後有創立粉絲專頁，至今仍有63萬人追蹤，他也曾受邀出書《人生只有一次！華麗的翻滾跳躍吧！》，還上遍各大綜藝節目，甚至因為撞臉前新竹市長林智堅，還一起拍攝過廣告，不過他沒有因此踏入演藝圈，而是在熱潮稍退之後，就回到保險業默默耕耘。
泛舟哥也在2020年和老婆步入婚姻後，於隔年升格當爸爸，並將粉絲專頁改名為「泛舟爸」，不時會在社群平台曬出一家三口的甜蜜照片。只是他回歸普通人身分之後，生活重心也轉向家庭和保險工作，粉專自2022年5月之後就沒有更新，IG也大多是小孩和保險工作的貼文。