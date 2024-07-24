LISA霸氣當LV代言人！抬腳踩在行李箱上 當品牌大使這句歌詞露餡
南韓女子天團BLACKPINK成員LISA，近來以Solo身分重新出道，推出收錄於單曲專輯《LALISA》的主打歌〈Rockstar〉，還將演出HBO熱門美劇《白蓮花大飯店》第三季，全力衝刺個人演藝事業。時尚動態方面，法國精品大牌LV（Louis Vuitton）宣布LISA出任全新品牌大使，多張形象照曝光，吸引184萬人按讚，而她與LV合作，新單曲歌詞早就洩漏端倪。
記者楊穎軒／綜合報導
LISA 3月無預警現身巴黎參加LV 2024秋冬女裝大秀，此後經常在1億追蹤數的IG上秀出品牌的包款，新曲〈Rockstar〉歌詞甚至提到「Tight dress, LV sent it（緊身洋裝，LV送來的）」，如今被LV官方宣布擔任代言人，時尚圈並不意外。
昨（23）日晚間，LISA發文分享幫LV拍攝的時尚大片，她回歸招牌厚瀏海、長直髮，穿上女裝創意總監Nicolas Ghesquière設計的單寧褲裝，霸氣坐在LV行李箱上，右腳還抬起採著另一只行李箱，迷濛的眼色加上冷冽的基調，符合LISA及BLACKPINK長期宣揚女力至上的精神。
LV女裝藝術總監Nicolas Ghesquière表示：「她（LISA）有一種大膽的精神和魅力，我覺得這令人難以置信。她的音樂和時尚一樣大膽而富有創意，能夠陪伴她踏上這段旅程是我的榮幸。」
LISA則說：「我很榮幸能與我欣賞的如此偉大的品牌合作，所以我真的很期待與Louis Vuitton一起創造更美好的時刻。多年來，Louis Vuitton始終保持原創性，其標誌性字母組合打造了歷史悠久的單品，至今仍廣受歡迎，所以我的目標是成為能夠保持原創性的人。」