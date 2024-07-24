鄭先知涉嫌肇事撞死人！被封「桌球甜心」曾參加奧運　人仍在國外

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根據《鏡週刊》報導，鄭先知去年開車在台北市時，與楊姓騎士發生擦撞，導致對方送醫急救，一個月後宣告不治，楊男家屬事後決定提告。由於過失致死案件最重可判刑5年，若雙方和解，除了可讓被害人及家屬不必再另提民事訴訟就能獲得賠償外，被告也可獲得輕判及緩刑。
日前台北地院開庭時，法官詢問鄭先知是否願意達成和解，鄭先知表明願意支付賠償金，除了楊男透過汽車強制險及第三人責任險可領到的理賠金約500萬元外，自己願意再支付60萬元的賠償金，檢察官李建論則建議她加到100萬元，讓被害人家屬拿到連保險共600萬元的賠償金，鄭先知也同意。
家屬不願和解 起因為鄭先知態度不佳
鄭先知雖然同意支付賠償金，但家屬對於她的態度相當不滿，因為她不斷在爭執楊男死亡的因果關係，導致和解破局。
楊姓被害人家屬委任的律師向法官表示，鄭先知一再強調楊男的死因與車禍沒有必然關係，認為「死者是因自己的問題或在醫院急診室急救導致骨折或內臟受傷過世」，讓楊男家屬認為鄭先知犯後態度不佳，希望法院依法重判。
目前檢察官依「過失致死罪」起訴鄭先知，法官決定擇日再審，屆時雙方若未能取得共識，鄭先知恐面臨刑責，將入監服刑。
鄭先知為2017年世大運國手，最高世界排名為第43名，2020年東京奧運與鄭怡靜、陳思羽共同參加桌球女子團體項目，與陳思羽搭檔出戰雙打點數，也是鄭先知首度參加奧運。在16強賽擊敗美國隊後，於8強賽敗給日本隊。
由於去年肇事後，鄭先知依舊在海外打比賽，參加世錦賽，想要振作打巴黎奧運，可惜仍未果，近期則是在德國出賽，3天前還在美國游泳。而這起事件發生，可能會對她未來運動員生涯影響很大。