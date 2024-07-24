凱米颱風強襲！24日「全台21縣市」停班停課　台灣本島全放颱風假

凱米襲台「全聯貨架被掃空」！眾愣：颱風才2天　搶購理由超意外

▲中度颱風凱米來勢洶洶，不少人為了準備防颱到全聯採購，多縣市的全聯貨架生鮮雜貨類的商品被一掃而空。（圖／我愛全聯好物老實說）
▲中度颱風凱米來勢洶洶，不少人為了準備防颱到全聯採購，多縣市的全聯貨架生鮮雜貨類的商品被一掃而空。（圖／我愛全聯好物老實說）

記者張嘉哲/綜合報導

中度颱風凱米來勢洶洶，不少人為了準備防颱，23日晚間就殺到全聯或是大賣場採購，多縣市的全聯貨架生鮮雜貨類的商品被一掃而空，然而這一舉動讓不少人感到非常不解，討論「颱風明明才來2天」，為什麼需要囤糧？也釣出不少去採購的民眾分享原因，掀起話題。

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凱米颱風來臨前夕，從昨天傍晚開始，全台各縣市的全聯就開始爆出買菜人潮，貨架上從蔬菜、肉類、海鮮、泡麵、麵包甚至是零食區，一夕之間通通被掃光，讓大批人不解發文：「想去全聯買個高麗菜....什麼都沒了是怎樣啦！是有必要搶成這樣？」、「颱風才來2天而已，我家這邊什麼生鮮雜貨都沒了，搞什麼鬼啊？」

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▲因應凱米颱風來勢洶洶，全聯從23日晚間開始，貨架上的東西幾乎被掃空。（圖/信義區二三事）
貼文曝光後，不少人紛紛回應「這個不叫搶吧...只是需求人數變多，每人都多拿一些就會沒了啊」、「平常沒囤一點食物的，或是上班外食族，會一時之間完全沒東西吃好嗎」、「那麼多外食族的人，颱風天放假在家不自己煮要餓死嗎？」、「你根本不懂...颱風過後菜價會漲好嗎？」、「因為颱風就算只來兩天，菜價會漲你兩週啦！」、「只有平常沒在買菜的人才不會擔心颱風過後漲價啊，人家買菜應該沒礙到誰吧？」

搶購理由全說了！全聯貨架掃空「內行婆媽擔心菜價漲」

然而，全聯以及許多大賣場的貨架之所以會被清空，除了「平常不會去全聯購物、外食族」的人，擔心颱風來許多餐廳店家都不開，所以要提前準備糧食之外，還有很多日常在家煮菜的婆媽們，擔心颱風過後菜價會上漲的問題，這可能是很多沒在煮菜的人無法體會的一個重大原因！

新莊公有市場菜販老闆廖炯程就表示，今日到貨的菜況普遍不錯，供應量也很充足，但買氣不如昨天，「可能是因為消費者擔心颱風來風雨太大，昨晚就已經先到賣場去掃貨。」廖炯程也預估，許多農民應該會搶在颱風前搶收，颱風過後可能會因短期缺菜，菜價因此會有漲價的空間。

▲《NOWnews》記者直擊全聯門市，約傍晚6點開始，信義區全聯門市4個結帳台全開，仍無法快速疏散結帳人潮，現場排起長長人龍。（圖／記者張嘉哲攝）
▲不少婆媽表示，菜價會在颱風過後漲價，對於有在買菜的人來說影響很大，因此趁颱風前準備充足糧食。（圖／記者張嘉哲攝）
內政部提醒防颱工作要做好！「請準備3天份糧食」

而在今年首個侵台颱風凱米影響最劇烈前夕，總統賴清德、行政院長卓榮泰也在24日上午視察災害應變中心，擔任指揮官的內政部長劉世芳說，颱風仍有增強趨勢，累積降雨量可能高達1800毫米，呼籲民眾做好防颱工作，準備3天份的糧食、飲用水，並盡量減少不必要外出或從事觀浪、登山等戶外活動，以免發生危險。

劉世芳也提到，對於強風豪雨所可能導致的停水停電等維生系統、電信損害及交通中斷，請水電維生組、交通工程組全體動員，遇有災害發生全力搶修，並且儘速恢復民眾正常生活，注意自身安全。

▲凱米颱風將在今明兩天帶來最劇烈的降雨，尤其西半部山區、宜蘭山區嚴防超大豪雨，民眾務必事前做好防颱準備。（圖／中央氣象署）
▲凱米颱風將在今明兩天帶來最劇烈的降雨，尤其西半部山區、宜蘭山區嚴防超大豪雨，民眾務必事前做好防颱準備。（圖／中央氣象署）

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