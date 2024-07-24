凱米襲台「全聯貨架被掃空」！眾愣：颱風才2天　搶購理由超意外

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貼文曝光後，不少人紛紛回應「這個不叫搶吧...只是需求人數變多，每人都多拿一些就會沒了啊」、「平常沒囤一點食物的，或是上班外食族，會一時之間完全沒東西吃好嗎」、「那麼多外食族的人，颱風天放假在家不自己煮要餓死嗎？」、「你根本不懂...颱風過後菜價會漲好嗎？」、「因為颱風就算只來兩天，菜價會漲你兩週啦！」、「只有平常沒在買菜的人才不會擔心颱風過後漲價啊，人家買菜應該沒礙到誰吧？」
搶購理由全說了！全聯貨架掃空「內行婆媽擔心菜價漲」
然而，全聯以及許多大賣場的貨架之所以會被清空，除了「平常不會去全聯購物、外食族」的人，擔心颱風來許多餐廳店家都不開，所以要提前準備糧食之外，還有很多日常在家煮菜的婆媽們，擔心颱風過後菜價會上漲的問題，這可能是很多沒在煮菜的人無法體會的一個重大原因！
新莊公有市場菜販老闆廖炯程就表示，今日到貨的菜況普遍不錯，供應量也很充足，但買氣不如昨天，「可能是因為消費者擔心颱風來風雨太大，昨晚就已經先到賣場去掃貨。」廖炯程也預估，許多農民應該會搶在颱風前搶收，颱風過後可能會因短期缺菜，菜價因此會有漲價的空間。
內政部提醒防颱工作要做好！「請準備3天份糧食」
而在今年首個侵台颱風凱米影響最劇烈前夕，總統賴清德、行政院長卓榮泰也在24日上午視察災害應變中心，擔任指揮官的內政部長劉世芳說，颱風仍有增強趨勢，累積降雨量可能高達1800毫米，呼籲民眾做好防颱工作，準備3天份的糧食、飲用水，並盡量減少不必要外出或從事觀浪、登山等戶外活動，以免發生危險。
劉世芳也提到，對於強風豪雨所可能導致的停水停電等維生系統、電信損害及交通中斷，請水電維生組、交通工程組全體動員，遇有災害發生全力搶修，並且儘速恢復民眾正常生活，注意自身安全。
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