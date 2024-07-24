挺奧運！晶華推象徵五環「五色甜甜圈」　六福萬怡5杯Shot 499元

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一樓azie餐廳攜手法國巧克力名店-Jean-Paul Hévin推出奧運期間限定的巧克力雙人午茶組，Jean-Paul Hévin是由法國知名巧克力大師-Jean-Paul Hévin創立，他在1986年時便榮獲法國餐飲界最高榮譽—M.O.F法國最佳工藝師的肯定，他所創辦的同名品牌也是當代頂級奢華巧克力的代名詞，廣受品味人士們的喜愛。此次聯名推出的巧克力雙人午茶組包括巧克力冰淇淋、巧克力瑪德蓮以及巧克力塔各一份，搭配兩杯精選飲品，每組售價980元。
而二樓上庭酒廊也有「賽事專屬Happy Hour活動」，點用佐酒小食可享紅白酒、現拉生啤酒、香檳以及晶華限定臺虎烏龍茶啤酒第二杯半價的優惠。
台北六福萬怡酒店的The Lounge大廳酒吧也有活動，即日起至8月31日祭出優惠活動，期間限定推出「應援Give me 5」五杯Shot 組調酒飲品，以五大洲特性與代表酒款設計，分別為後勁十足的「Around The Word 環遊世界」，還有喝了半夢半醒的「Espresso Martini 咖啡馬丁尼」等，每套5杯售價499元+10%，凡於活動期間拍照打卡，可享當日消費餐食85折優惠。
另推出「怡起應援給力拼盤」，精選炸物拼盤搭配沁涼臺虎精釀啤酒組，每套售價999元+10%，含主廚精選炸物拼盤，內含洋蔥圈、起司條、土魠魚塊、薯瓣與雞米花等下酒炸物，以及臺虎精釀啤酒兩瓶(長島冰啤330ML、生啤酒330ML)。以及「啤酒暢飲優惠」，每人優惠價750元+10%，即可享冰涼的台灣金牌啤酒暢飲，拍照打卡可再享折扣現減200元。
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