瓦昆菲尼克斯、女神卡卡瘋魔熱戀！預告曝光《小丑》不再獨舞了
知名編劇、導演、製片陶德菲利普斯再度推出備受期待的《小丑：雙重瘋狂》，是2019年奧斯卡金像獎獲獎作品《小丑》的後續故事，昨（23）日公開最新預告片。《小丑》創下全球超過10億美元（約新台幣327億元）的驚人票房成績，至今仍是史上票房最高的限制級電影；「奧斯卡影帝」瓦昆菲尼克斯這會再度主演《小丑：雙重瘋狂》，詮釋亞瑟佛萊克與小丑雙重角色，並與女神卡卡（Lady Gaga）在片中瘋魔熱戀。
記者黃雅琪／綜合報導
在《小丑：雙重瘋狂》片中，亞瑟佛萊克因為他作為小丑所犯下的罪行，被送進阿卡漢精神病院等待審判。在亞瑟與他的雙重身分掙扎時，他不但邂逅了真愛，還發現了一直存在於內心深處的音樂。《小丑：雙重瘋狂》的演員陣容還包含，曾獲奧斯卡金像獎提名的《伊尼舍林的女妖》布蘭登葛里森、《逃出絕命鎮》凱薩琳凱娜，以及薩琪畢茲。
導演陶德菲利普斯曾以《小丑》獲得奧斯卡金像獎最佳導演、最佳改編劇本及最佳影片提名，而《小丑：雙重瘋狂》的劇本同樣由獲得奧斯卡金像獎提名的編劇史考特席佛與陶德菲利普斯，根據DC漫畫角色共同編寫。
《小丑：雙重瘋狂》的製片包含陶德菲利普斯、獲奧斯卡金像獎提名的艾瑪蒂林格寇斯柯芙以及喬瑟夫嘉納，並由女神卡卡擔任音樂顧問；監製包含麥可烏斯蘭、喬吉雅卡坎德斯、史考特席佛、馬克費瑞德柏格以及傑森魯德。《小丑：雙重瘋狂》預計10月2日在台灣上映。