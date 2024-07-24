凱米颱風轉強颱！最新路徑「畫個V再登陸」 宜蘭、花蓮都有機會
凱米颱風（Gaemi，南韓命名）在今（24）日上午增強為「強烈颱風」，中央氣象署預報員劉宇其表示，強颱凱米預估今晚中心登陸，登陸前不排除路在東部近海「滯留」、甚至出現「向南打轉」的情況，因此登陸地點可能是宜蘭或花蓮都有可能，颱風中心預估在明（25）日清晨至上午從台灣西北部沿岸出海。
記者張志浩／綜合報導
氣象署表示，強烈颱風凱米今上午11時中心位置在宜蘭的東南方約160公里海面上，以時速18轉13公里速度向北北西轉西北移動，近中心最大風速每秒51公尺，相當於16級風；瞬間最大陣風每秒63公尺，相當於17級風。7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑90公里。
劉宇其說明，凱米颱風在台灣東南部外海吸收許多溫暖海水的能量，在今天上午11時已經來到「強烈颱風」等級，由於凱米在接近台灣東部陸地時，會和地形出現交互影響，因此颱風可能會在東部近海「滯留」，或是「往南墜下再朝北」類似畫一個英文字母V的路徑登陸，而今晚登陸前颱風中心還會有南北震盪的情況，因此宜蘭和花蓮都有可能是登陸點。
劉宇其提醒，今天上半天在宜蘭山區、西半部山區已有「超大豪雨」等級的劇烈降雨，越晚平地降雨還會越來越明顯，尤其今晚登陸後全台風強雨大，一直到明日上半天影響都會持續，颱風中心預估在明（25）日清晨至上午從台灣西北部沿岸出海，不過後續會引進西南風，中南部降雨可能還會延續到週末。