沐妍主持明星賽挨轟！粉絲不滿「42歲還叫團長叔叔」 她高EQ反擊
沐妍（鄒沐妍）為樂天桃猿啦啦隊的專屬MC，雖然平時工作相當忙碌，但她仍時常會透過社群跟粉絲們互動，以及分享日常的生活點滴。而沐妍先前在6月時因為要求球員陳晨威跳16蹲，引起部分粉絲的不滿，不料她在昨（23）日發文透露自己被網友私訊謾罵甚至還被攻擊年紀，無奈直言：「各位何必認真。哎呀，放輕鬆點啦！」吸引不少網友關注。
記者洪生儒／綜合報導
沐妍在昨（23）日透過IG的限動發文曬出自己收到網友私訊的截圖，網友傳訊息表示：「明星賽美中不足都是你，亂亂接話，妳42歲叫小白（中信兄弟應援團的團長）叔叔？反觀統一控肉比較好！」收到這樣的私訊，沐妍也在限動中寫道：「明星賽完美落幕，但整場唯一會被黑的就我。」她也無奈解釋：「明星賽是帶著輕鬆的心情跟大家同樂，大家多少都會說些玩笑話，但我跟球員不那麼熟不能亂開玩笑，於是我就跟搭檔開玩笑。」沐妍也強調：「這是我們彩排就講好的，主持人就是互捧互虧。各位何必認真？」
沐妍也提到，經常有網友留言說她是「阿姨」、「媽媽」，她反問網友：「為什麼你們可以開我玩笑，我卻不能開玩笑？我有跟搭檔溝通獲得同意才說，你們有問過我，有經過我同意嗎？」對於網友這麼認真的看待玩笑話，沐妍也希望大家不要太過計較，她表示：「哎呀～放輕鬆點啦！人生中多批評人家2句話不會比較快樂，也不會顥得比較高尚，鼓勵代替貴罵，這世界才會多些溫暖，共勉之。」
事實上，沐妍先前在6月的賽後頒發MVP時，要求球員陳晨威跳16蹲，引發了不小的爭議，部分網友質疑她沒有考慮到球員剛比賽完的身體狀況，讓她一度陷入自我懷疑，而陳晨威為了讓沐妍有台階下，直接以行動替她解圍，當場開跳16蹲，接著拿起沐妍的麥克風說道：「不好意思啊！我身體很好，沒有痠痛，不要再罵她了。」沐妍當下被感動到直呼：「我真的要噴淚了。」不過，沐妍還是表示自己會努力調整主持方式，「滿足各位享受在球場的每一個環節。」