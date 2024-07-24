颱風天在家追劇！必看復仇爽劇《墨雨雲間》、殺人找凶題材通通有

我是廣告 請繼續往下閱讀
《墨雨雲間》故事講述了家庭優渥、生活幸福的淮鄉第一才女薛芳菲（吳謹言 飾）在遭逢鉅變之後失去一切，受救命恩人、中書令之女姜梨（楊超越 飾）之託，替換姜梨的身分回到京城，並在肅國公蕭蘅（王星越 飾）等人的幫助下，克服重重艱險，不斷努力對抗不公故事。《墨雨雲間》也找來陳喬恩、陳鑫海、梁永棋、劉些寧、李夢、張雨綺等明星打造超豪華卡司陣容，該劇由《延禧攻略》知名製作人于正製作。Netflix、Disney+全劇已上線。
楊紫一人帶旺4男 今年暑假就看一檔
陸劇女神楊紫2023年主演古裝劇《長相思》爆紅，更一口氣帶旺張晚意、鄧為、王弘毅、檀健次新生代男星，等了許久，《長相思2》終於要來了。先前已曝光的第二季預告，女主角「小夭」楊紫助表哥「西炎瑲玹」（張晚意 飾）取得西炎王位，但兩人即將反目，將會有一場淚崩的虐心戲。此外，小夭誤會「塗山璟」（鄧為 飾）讓未婚妻懷孕背叛自己，因此答應與「赤水豐隆」（王弘毅 飾）結婚，同時九頭蛇妖相柳（檀健次 飾）依舊默默守護她，到底小夭感情情歸何處，讓劇迷期待發展。該劇騰訊視頻熱播中。
張若昀演紅主角范閒 粉絲苦等4年終於有續集
《慶餘年2》讓粉絲苦等4年終於播出，原班人馬回歸，男主角范閒找來人氣實力派演員張若昀飾演，李沁則在劇中飾演靈動清新的女主角林婉兒，組成「飯碗CP」大受好評。劇中的配角陣容則找來影帝陳道明、辛芷蕾、吳剛、李小冉等實力派演員出演，其中陳道明在劇中飾演城府極深的慶帝，原著作者貓膩也曾透露，當初在寫慶帝這個角色時，就是以陳道明為原型來塑造的，表面平易近人實則深藏不露的心機演繹堪稱經典。不只能在Disney+看《慶餘年2》，第一季全劇也已上線。
劉亦菲詮釋玫瑰的一生 女性視角看當代婚戀
《玫瑰的故事》圍繞著「黃亦玫」（劉亦菲 飾）成長歷程與坎坷的感情經歷所展開，以女性主義視角詮釋當代婚戀觀與價值觀。打破過去「從一而終」的觀念，在劇中與彭冠英、林更新、霍建華、林一多位男配角衍生感情線，從坦蕩熾烈的浪漫初戀到覆水難收的婚戀關係，女主角都勇於面對並堅持追求自己真正想要的幸福，觸動人心的劇情引發讀者對生命的深刻思考。騰訊視頻全劇已上線。
天才鑑識官捲入15年前舊案 連環奪器官殺人案找凶手
Netflix史上唯一續訂第二季的台劇《誰是被害者2》，劇中鑑識官方毅任（張孝全 飾）迎接女兒江曉孟（李沐 飾）離開觀護所，父女倆和從嗜血記者轉職基金會公關的徐海茵（許瑋甯 飾）一同展開新生活，卻身陷一連串的死亡事件，方毅任成為頭號嫌疑人。案件牽起一起15年前他經手的情殺案，恩師林景瑞（喜翔 飾）聲譽同樣遭到質疑，他必須和刑警趙承寬（王識賢 飾）以及法醫薛欣寧（蘇慧倫 飾）合作，查明真相還自己清白，否則他將再一次失去與曉孟的家。Netflix全劇已上線。
吳慷仁角色百變 更生人題材引爆話題
《塑膠花》是金馬影帝吳慷仁第1次染金髮，飾演剛出獄更生人「金勤」，他在劇中先是綁架文靜的高中生李沐，更狠心狂賞李沐巴掌，帶來衝擊演出。劇情講述在這個社會中，有一群不被大眾接受的邊緣人在大環境中絕望生存，也藉由在現代社會中，看似美好的「家」可能存在著各種面向的家庭關係，讓一群渴望愛的邊緣人們，被迫走上一場叛逃之旅，從彼此身上獲得愛與救贖。該劇MOD、Hami Video平台熱播中。