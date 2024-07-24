顧立雄指示國軍投入凱米颱風防災 災害嚴重將終止漢光演習轉救援
因應凱米颱風來襲，國防部配合中央災害應變中心完成一級開設，部長顧立雄今（24）親自主持災防整備會議，指示各作戰區完成災防整備工作，主動與地方政府保持聯繫，適時支援救災。參謀長梅家樹強調，「漢光40號」演習實兵演練已授權各作戰區指揮官，若單一縣市發生一般災害，採演習及災害救援任務併行方式執行。
記者林詠青／綜合報導
國防部表示，因應「凱米」颱風威脅，國軍各作戰區昨起即視地區天候情形，以輔助狀況誘導各參演部隊返回駐地。後續漢光演習實兵演練，將以沙盤演練與兵棋為主，並完成災防預置兵力編組及機具整備，隨時待命投入救災任務。
軍聞社報導，參謀長梅家樹表示，針對「漢光40號」演習實兵演練已授權各作戰區指揮官，若單一縣市發生一般災害，採演習及災害救援任務併行方式執行；若災害地區超過2個（含）縣市，已造成人員傷亡或立即威脅，部隊須全力投入救災時，作戰區即終止演習，立即轉換協助地方災害救援任務。
第二作戰區今天已在花東地區要求所屬各單位，完成災防兵力編組及裝備物資檢整，待命救援。目前檢整災防機具及各式裝備計20類361項，並派遣情蒐官、聯絡官44員、預置兵力110員，分至各鄉鎮市災害應變中心進駐，協助掌握災情及撤離鄉民。
第三作戰區昨天也已配合縣市政府，同步提升為災害應變中心一級開設，並完成災防兵力編組及機具整備工作，以協助地方政府執行救援任務，其中AAV-7兩棲突擊車4輛，分別進駐林口和蘇澳等處，待命應援；另各單位戰備部隊已完成整備，可適時轉換，投入災害救援，全力保障國人生命財產安全。