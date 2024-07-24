快訊／「凱米」風力達颱風假標準　台北市明天停班停課　

顧立雄指示國軍投入凱米颱風防災　災害嚴重將終止漢光演習轉救援

▲因應凱米颱風威脅，國軍第二作戰區已完成防災整備。（圖／第二作戰區提供）
▲因應凱米颱風威脅，國軍第二作戰區已完成防災整備。（圖／第二作戰區提供）

記者林詠青／綜合報導

因應凱米颱風來襲，國防部配合中央災害應變中心完成一級開設，部長顧立雄今（24）親自主持災防整備會議，指示各作戰區完成災防整備工作，主動與地方政府保持聯繫，適時支援救災。參謀長梅家樹強調，「漢光40號」演習實兵演練已授權各作戰區指揮官，若單一縣市發生一般災害，採演習及災害救援任務併行方式執行。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國防部表示，因應「凱米」颱風威脅，國軍各作戰區昨起即視地區天候情形，以輔助狀況誘導各參演部隊返回駐地。後續漢光演習實兵演練，將以沙盤演練與兵棋為主，並完成災防預置兵力編組及機具整備，隨時待命投入救災任務。

軍聞社報導，參謀長梅家樹表示，針對「漢光40號」演習實兵演練已授權各作戰區指揮官，若單一縣市發生一般災害，採演習及災害救援任務併行方式執行；若災害地區超過2個（含）縣市，已造成人員傷亡或立即威脅，部隊須全力投入救災時，作戰區即終止演習，立即轉換協助地方災害救援任務。

第二作戰區今天已在花東地區要求所屬各單位，完成災防兵力編組及裝備物資檢整，待命救援。目前檢整災防機具及各式裝備計20類361項，並派遣情蒐官、聯絡官44員、預置兵力110員，分至各鄉鎮市災害應變中心進駐，協助掌握災情及撤離鄉民。

第三作戰區昨天也已配合縣市政府，同步提升為災害應變中心一級開設，並完成災防兵力編組及機具整備工作，以協助地方政府執行救援任務，其中AAV-7兩棲突擊車4輛，分別進駐林口和蘇澳等處，待命應援；另各單位戰備部隊已完成整備，可適時轉換，投入災害救援，全力保障國人生命財產安全。

▲國防部長顧立雄主持國軍凱米颱風災害應變會議，指示全力投入防災。（圖／國防部提供）
▲國防部長顧立雄主持國軍凱米颱風災害應變會議，指示全力投入防災。（圖／國防部提供）
▲國軍第三作戰區完成救災整備。（圖／第三作戰區提供）
▲國軍第三作戰區完成救災整備，蘭指部官兵協助宜蘭壯圍鄉公所裝填沙袋。（圖／第三作戰區提供）

凱米颱風來襲　全國一度停電戶數1.8萬戶、3248尚未復電

凱米颱風轉強颱！最新路徑「畫個V再登陸」　宜蘭、花蓮都有機會

不斷更新／凱米颱風轉強颱！登陸前滯留偏折　最新路徑、影響出爐

凱米颱風是近8年最有感！氣象主播王軍凱示警「注意路徑搖擺」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選