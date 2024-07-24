小S二女兒Lily被品牌終止合作！一句話「英文是母語」惹怒陸網友
女星小S（徐熙娣）的二女兒Lily（許韶恩），16歲的她仙氣爆棚，被譽為「最美星二代」，也有不少廠商邀約，日前成為知名時裝品牌AIVEI的品牌摯友，並且在大陸街頭有巨大廣告看板，沒想到無預警被撤掉，該品牌發文「已終止與許韶恩女士的一切合作」，被起底原因是跟她過去所說「英文是母語」有關。
記者林奕如／綜合報導
小S的二女兒Lily外型亮麗，之前進棚拍攝一系列美照，小S在旁緊盯，沒想到被品牌撤換，時裝品牌AIVEI發文表示，「近期，AIVEI品牌與許韶恩女士合作相關事宜引發輿論風波，對此我們深表歉意，品牌已終止與許韶恩女士的一切合作。AIVEI品牌熱愛祖國，擁護國家統一和民族團結。 」
被撤換的原因，被起底是因為Lily過去一句「英文是母語」惹怒大陸網友，她去（2023）年在IG與粉絲互動，被問到：「為什麼說英文居多？」她表示自己的英文比中文好，「因為英文是母語，在學校、家裡，跟朋友聊天也是說英文，所以習慣以英文溝通」，當時還希望自己多練習中文。
而這一句當時引起許多討論，惹怒大陸網友認為她「崇洋媚外」、「忘本」，AIVEI品牌在輿論壓力下，終止一切合作。底下網友留言「母語是英語，來大陸發展太委屈她了」、「既然她的母語是英語，那就去英國代言啊，那一家子任何一個人代言的品牌我們都抵制！」但也有人認為就因為輿論終止合作，反應是否太激烈，「你們就眼看著有人被造謠嗎」、「有人惡意挑起兩岸對立」。