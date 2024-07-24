孫燕姿自曝重病1個月！狂冒汗「發抖2小時」掛急診：努力都歸零
天后孫燕姿昨（23）日度過46歲生日，同時分享一支慶生影片，不過她透露近來身體不太好，先前參加完大陸福州音樂節之後就開始生病，先是在台上唱歌不停冒汗，還在飯店莫名發抖2個小時，之後還不小心感冒，看遍了各種醫生，且曾去掛過急診，因為身體大小狀況不斷，也導致演唱會訓練中斷，感覺努力都白費了。她忍不住感嘆，人生就是起起伏伏，那段時間就是她比較曲折的時候。
記者朱祖儀／綜合報導
孫燕姿在IG分享慶生影片，看到身邊的人幫她過生日、唱生日快樂歌，她也開心吹熄蛋糕上的蠟燭。不過她透露，前陣子參加完福州音樂節之後，就生病了一個月，當時演唱到第2首歌，平時不太會出汗的她，竟開始全身冒汗，在台上就有點危機感，沒想到回到飯店狀況沒有好轉，她還開始不自覺地瘋狂發抖，身邊工作人員看了都很擔心，「我印象中沒有這樣發抖過，我全身發抖了2個小時。」
孫燕姿透露，在那之後她就一直生病，病到眼睛泛紅、臉色很差，之後感冒看遍了中醫、西醫，還曾去掛急診，所幸後來順利康復，但也坦言那段時間感覺很漫長，也因為如此，演唱會鍛鍊中斷，讓她心情跌至谷底，感覺之前的努力都歸零了。但她也覺得人生就是這樣起起伏伏，也認為到了某個年紀，身體自然會出一些狀況，並呼籲儘量不要滑手機，「大家看我很少出現在社交媒體上，那是因為我每次刷手機都會覺得好像心悸，上台卻不會。」
孫燕姿也認為，滑手機都是一直被動看資訊，但腦袋無法消化，建議可以改成看書，即使是很喜歡的書，可能看個兩篇就覺得很舒服，還可以助眠。而她最後也感謝歌迷和她一起慶祝生日，雖然大家身處不同地方，但歌迷還是會捐款到慈善機構，然後拍照給她看，「像這種禮物我就覺得非常有意義」，且歌迷還會吃飯聚會，還有人買廣告看板為她慶生，也讓她覺得很開心，「所有人的心意我都收到了，謝謝你們記得我的生日。」