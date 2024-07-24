賀錦麗獲前男友間接表態支持！川普支持者用桃色流言攻擊
美國總統拜登宣布退出總統大選，為美國政壇掀起波瀾，拜登表態支持副手賀錦麗參選，民主黨金主也湧入大量金援支持，共和黨對手川普陣營隨即抓著賀錦麗過往的表現猛打，就連賀錦麗前男友、前電視脫口秀主持人威廉斯（Montel Williams），因間接表態支持賀錦麗，近來也成了川粉以及美國保守派媒體攻擊賀錦麗的素材。
國際中心顏得智／綜合報導
根據《紐約郵報》報導，在拜登宣布退出競選連任後，賀錦麗前男友威廉斯在社群平台X上轉發了一則馬里蘭州民主黨州長摩爾（Wes Moore）的貼文，並提到自己想看摩爾參選，稱自己的家鄉在馬里蘭州，見證了摩爾的領導能力。
不過，就在隔日，摩爾宣布支持賀錦麗競選總統，威廉斯隨即也轉發聲明，間接認可了支持賀錦麗的決定。
由於威廉斯起初並沒有選擇支持賀錦麗，遭美國八卦網站TMZ揶揄，威廉斯則反擊，自己會投票給任何有能力擊敗川普的人，且他不會回應任何與賀錦麗有關的採訪信件，呼籲媒體不要浪費在20多年前的照片上。
究竟這張20多年前的照片是什麼？近來川普的粉絲在社群平台X上不斷轉傳一張賀錦麗與威廉斯過去的合照，針對賀錦麗過往的情史和八卦進行攻擊，支持MAGA的川粉甚至語帶性暗示攻擊，「永遠不要忘記卡瑪拉哈里斯的膝蓋一直很棒」、「我打賭她會選擇斯托米·丹尼爾斯(暴風女)作為她的競選搭檔」，相關貼文突破50萬人觀看。
此外，川普支持者也不斷轉發賀錦麗與前舊金山市長布朗(Willie Brown)有染的貼文，這項傳聞在2019年賀錦麗成為副總統人選時就曾被大力放送，近期頻率再度提高，就連時代雜誌等媒體都罕見做出事實查核，強調這缺乏證據。