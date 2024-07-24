綾瀨遙爆熱戀小11歲傑尼斯男星！知情人曝「同居中」 公司發聲了
39歲的日本女星綾瀨遙被爆出與傑尼斯男團SixTONES的傑西（ジェシー）有新戀情，兩人相差11歲，因為合作拍攝電影《左輪手槍莉莉》而擦出愛的火花，甚至還有知情人士透露：「兩人是認真交往，而且已經同居，雙方並沒有否認戀情。」對此，兩人的經紀公司也都針對爆料一事發聲回應，掀起網友熱烈關注。
記者洪生儒／綜合報導
根據《女性SEVEN》報導，綾瀨遙跟男團SixTONES的傑西正熱戀同居中，兩人在2022年因合作拍攝《左輪手槍莉莉》，有多場動作場景的對手戲，因此培養出了極佳的默契，在電影殺青之後，兩人私下也會聯繫。有業界知情人士透露：「兩人都各自有立場，所以沒有馬上就確定交往關係，他們從朋友身分開始相處，在餐廳的私人包廂聚餐，小心翼翼的建立這段關係。」
針對戀情爆料，綾瀨遙的經紀公司也發聲回應，並沒有否認戀情，只有低調表示：「藝人的私生活由本人決定。」而SixTONES的傑西則是透過剛成立的個人事務所來回應爆料：「關於私生活的部分請放心！我們關係很好。」讓外界都更加肯定兩人之間的關係。
此外，綾瀨遙過去也曾傳過多次的緋聞，但她對外始終否認傳聞，如今卻沒有否認，讓粉絲們都相當好奇。而圈內人士也指出：「這次不只是普通戀情曝光這麼簡單，他們兩人是前所未有地認真，而且他們也一起度過了很多日子，傑西年齡雖然比綾瀨遙小一輪，但他很細心溫柔，即便綾瀨遙不擅長家事，他也會說沒關係，並自己動手去做。」可以感受到兩人之間的好感情，不少粉絲也都紛紛為兩人獻上祝福。