凱米今夜達顛峰！繼尼伯特8年後首登陸強颱 露獨眼鬼臉：2地注意
凱米颱風已增強為強烈颱風，中央氣象署最新颱風警報顯示，上午11時凱米颱風的中心位置在台北西北西方約140公里處，其暴風圈正壟罩台灣，瞬間最大陣風每秒63公尺（約每小時227公里），相當17級風以上。而天氣粉專也示警，如果凱米登陸，將會是8年來第一個登陸台灣的強烈颱風，上一個是2016年的尼伯特強颱，造成全台3人死亡、311人受傷，農損超過6億元。
記者徐銘穗/綜合報導
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早發文示警，指出凱米颱風核心即將接觸台灣陸地，預計今天深夜左右，「以顛峰之姿在宜蘭～北花蓮間登陸」，提醒登陸地及週邊民眾千萬小心颱風最猛烈的破壞。
粉專進一步分析，指出颱風環流跟西南氣流會同步影響，中、南部地區入夜開始一直到週五，必須特別小心持續性的劇烈雨勢。順帶一提，如果凱米登陸，會是8年以來首個登陸台灣的強烈颱風。
氣象專家吳德榮也在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中提及，凱米颱風未來受到逐漸增大的地形限制，及脫離高「海洋熱含量」的海域，將逆轉增強的趨勢。由於颱風環流與台灣地形的交互作用，不排除會使得凱米的行進，產生蛇行搖晃、忽快忽慢，甚至登陸前打轉的現象，增加登地點及登陸時間的「不確定性」；不過，並未改變其環流籠罩全台，挾「致災性」超大豪雨及「破壞性」強風的威脅，決不可小覷。
上一個登陸台灣的強颱是2016年的尼伯特颱風，颱風在關島南方海面形成後往西北西方向移動，颱風中心在臺東縣太麻里鄉登陸，肆虐台灣將近9小時候出境，受到尼伯特颱風影響，臺東出現17級強陣風。中央災害應變中心統計，尼伯特颱風共造成全台3人死亡、311人受傷，農業損失超過新臺幣6億元。