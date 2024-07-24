賀錦麗吸金實力驚人！趙少康揭「原來只是不想捐給拜登」憂1事
在美國總統拜登宣布支持副手賀錦麗（Kamala Harris）代表民主黨角逐白宮寶座，賀錦麗在24小時內從民主黨捐款人士募得金額創紀錄。資深媒體人趙少康昨（23）日對此分析，「原來是大家都hold，都不捐給拜登」。而同台來賓沈富雄則說，連自己住在美國的兩個孩子也都捐給賀錦麗了！
記者莊蕙如／台北報導
根據外媒報導，賀錦麗迅速廣獲民主黨代表與金主支持，包括聯邦參議院前議長、黨內大老裴洛西（Nancy Pelosi）。競選團隊表示，就在拜登退選並表態支持賀錦麗接棒後，她在24小時內從民主黨捐款人士募得金額創紀錄。特別的是，其中小額捐款佔多數，且有許多人為首次捐款。
趙少康昨日在政論中分析，原本美國大選已經沒什麼好看，很多人說已經到了最後休息時間，結果現在又好看起來，政治的變化猜不到川普被開一槍，當然也預測拜登退選，沒想到卻是辯論、川普槍擊、生病讓他下台。
趙少康對此也直言，「原來是大家都hold，都不捐給拜登，就在那邊看」，突然拜登不選之後，賀錦麗捐款都出現了，不過他也認為，能持續多久，也是值得觀察。
沈富雄更補充，小額捐款當中，連自己在美國的兩個孩子也都去捐款了，不管副手是誰，他們捐定了。他認為拜登退選後，賀錦麗整個人活潑起來，臉上光彩顯耀許多，開始展現個人風格。