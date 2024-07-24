陳亭妃別高興太早？黃揚明喊話以「他」為警：永遠不知道誰會弄你
民進黨黨內權力結構重組，遭正國會除名的民進黨立委陳亭妃，沒有派系奧援仍拿下2席中執委，更逆襲奪得中常委。資深媒體人黃揚明直言，陳亭妃要以被爆sogo收賄案的前立委蘇震清為鏡，如果陳亭妃身上有什麼東西還沒被查過的會不會跑出來？永遠都不知道什麼時候、誰會跑出來弄你？
記者莊蕙如／台北報導
黃揚明昨（23）日在政論節目中表示，以後每個禮拜三的民進黨中常會上，賴清德就要跟陳亭妃在會議室裡面對面，但賴清德的個性是「不喜歡我就不想見你」，像是過去因李全教不進台南市議會，這次前總統蔡英文沒出席全代會，也是知道賴不想見她。
黃揚明提醒，陳亭妃要以一個人為借鏡，就是前立委蘇震清。蘇震清在2020年7月全代會上當選中常委，但隨即爆發SOGO收賄案，8月主動辭去中常委。如果陳亭妃身上有什麼東西還沒被查過的，會不會在這個時間點跑出來？
黃揚明直言，若陳亭妃沒有東西可以被檢驗、修理，比較可以平安過關，但永遠都不知道什麼時候、誰會跑出來弄你。所以陳亭妃在當選中常委後就說「我們大家都是賴系、大家都挺賴清德」，就是有自知之明，不要贏筊又贏話。
黃揚明也補充，陳亭妃不用太高興得太早，決定要不要初選、怎麼初選的遊戲規則是在中執會手上，陳當上中常委頂多是可以在第一時間拿到別人都有的資訊。