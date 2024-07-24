郁方颱風天點一堆早餐只付115元！揭台北神佛店家 粉絲手刀朝聖
中颱凱米來襲，全台21個縣市宣布放颱風假，郁方今（24）日一早起床和老公、斐儷珠寶總經理陳昱羲外出吃早餐，透露兩人在台北市中正區的傳統豆漿店消費，最後只付115元，讓她直呼：「他的價錢很佛心，我都擔心他有沒有利潤！」
記者楊穎軒／綜合報導
郁方在臉書發文表示，早上起床看見外頭無風無雨，趕緊陪老公出門吃早點，不過平常喜歡吃的「寧波西街康記包子」沒開，郁方聽老公說有一家非常勤奮，颱風天一定會開，「果然一轉彎，整條街只有『山東小魯玉』有開！」
夫妻倆點了一杯冰豆漿、一碗鹹豆漿、一顆蔥蛋、兩顆荷包蛋，再加一塊蘿蔔糕，郁方說，全部只要115元，「他的麵食類份量大，價錢都很便宜，很頂飽！我都擔心他有沒有利潤！」而快吃完時開始狂風暴雨，兩人趕緊上車回家，怎料，到家裡時又是晴空萬里。
貼文一發布，網友議論紛紛，「這價位也太佛心了！以為你們去南部遊玩（好像只有南部看得到佛心價）」、「這個價格，老闆真的好佛心喔！通膨造成萬物齊漲，真的是苦民所苦的老闆」、「這個價格只在小時候看過，很難想像台北市有」、「這家韭彩盒、大餅加蛋好吃」、「看了照片之後跟老公要求假日早上來這兒吃早餐！」