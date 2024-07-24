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《死侍與金鋼狼》PTT評價出爐！回歸迪士尼沒走鐘　大叔感動痛哭

▲《死侍與金鋼狼》PTT評價出爐，影迷稱讚回歸迪士尼後劇情沒走鐘，還有大叔看到感動痛哭。（圖／漫威影業）
▲《死侍與金鋼狼》PTT評價出爐，影迷稱讚回歸迪士尼後劇情沒走鐘，還有大叔看到感動痛哭。（圖／漫威影業）

記者黃雅琪／綜合報導

薛恩李維執導漫威動作大片《死侍與金鋼狼》，休傑克曼、萊恩雷諾斯雙帥夢幻合體，本片收錄金鋼狼17年來作品回顧，滿滿的X戰警回憶殺，今（24）日全台上映第一天、不巧遇上颱風假，仍有不少影迷欣賞完後在PTT回饋心得說：「嘴炮滿滿，好險回歸迪士尼漫威後，沒有感覺很走鐘。」甚至有大叔影迷看到落淚。

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漫威電影宇宙年度鉅作《死侍與金鋼狼》今日上映，看休傑克曼、萊恩雷諾斯雙帥嘴賤比高下。一大早就有影迷不畏風雨到戲院欣賞，影廳內座位目測8分滿，一名影迷在PTT分享觀影心得表示：「剛看完覺得滿好看的，最後有點感人，旁邊的大叔還看到哭！」

▲眾所期待的漫威電影《死侍與金鋼狼》終於讓2大英雄合體啦！死侍（右）繼續維持著超鬧無尺度的表現，與「狼叔」金鋼狼（左）在電影中相愛相殺，2人的超帥海報一公布，就引起粉絲們的收藏瘋。（圖／漫威影業提供）
▲漫威電影《死侍與金鋼狼》2大英雄合體，死侍（右）繼續維持著超鬧無尺度的表現，與「狼叔」金鋼狼相愛相殺。（圖／漫威影業）
對於《死侍與金鋼狼》大尺度劇情演出，該影迷稱讚道：「以迪士尼來說這次尺度真的蠻大的，很多爆頭的鏡頭 或是一堆18禁笑話，還有福斯也拿太多次出來開玩笑了吧。」其他網友則留言說「這部根本福斯紀念作」、「還可以的爆米花電影」、「也是預定了明天要去樂聲看，希望風雨不會太大。」

史上最另類超級英雄、語不驚人死不休的死侍，睽違6年終於在萬眾矚目下重返《死侍與金鋼狼》，更與睽別15年的金鋼狼攜手首度加入漫威電影宇宙！金鋼狼應聲重出江湖與死侍再續兄弟情，時間變異管理局卻突然找上門帶走死侍，但他依然老神在在，並自認只有自己能當漫威救世主，改寫漫威電影宇宙。

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