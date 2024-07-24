日網紅評颱風假「台灣政府真可憐」！揭台日差異讚：全台同心時刻
凱米颱風強勢來襲，台灣本島今（24）日全面放颱風假，讓不少上班族們都對於多獲得一天休假感到開心。而部落客「日本人的歐吉桑」也在社群上發表自己對於台灣放颱風假的看法，他坦言：「每次颱風來台灣時候，覺得台灣的市政府真可憐。」並舉日本為例，透露日本其實沒有所謂的颱風假，颱風來臨時要不要休息都是公司決定，也提到台日人民上班習慣的差別，引起網友熱議。
記者洪生儒／綜合報導
部落客「日本人的歐吉桑」24日在臉書上發表了自己對於颱風假的看法，他表示：「每次颱風來台灣時候，覺得台灣的市政府真可憐。像這次台中市一樣，一開始沒有發表停班停課的話，被超多人破口大罵。」日本人的歐吉桑也指出，台灣社會上存在各種不同立場的摩擦，像是政治，宗教，代溝，貧富差異、背景等，但他發現在颱風來的時候，人們不管站在哪一個立場，大家都會一起要求市政府停班停課，讓他忍不住直呼：「對外國人來說，是非常特別的光景，那瞬間可能是全台灣同心的唯一的時刻。」
此外，日本人的歐吉桑也舉日本為例子：「日本沒有颱風假的制度，要不要休息都是由公司決定的。不過不管公司有沒有決定颱風假，很多上班族都會先訂公司附近的飯店，然後隔天再去上班，而且這些費用是自己負擔。」他也指出：「大家該休息時候卻願意工作，大家該下班時候卻願意加班，這才是讓公司（或顧客）高興（佩服）的行為，也期待這樣子做會出人頭地。」並強調：「日本上班族的工作價值感跟台灣的完全不一樣。」
日本人的歐吉桑也提到，日本不像台灣只要轉職成功就能提升待遇或薪水，日本人如果轉職越多，工作條件越不好，「所以日本上班族不敢常轉職，一旦開始上班，就會一直在一樣的公司上班，這才是真正的上班族的態度。」他也感嘆表示：「雖然這價值感是舊的，終身雇用制度早就瓦解，但日本社會仍還是留下了這個價值感。」
不少網友看到貼文後，都紛紛留言表示：「日本的國定假日加週休二日，每年平均有125天，台灣才110天，台灣人當然想放假」、「日本太社畜！阿叔應該也看到88年泡沫爆炸之前，那個才是日本該有的樣子」、「台灣也有很多人、很多職業是沒有颱風假可放的！便利超商持續營業、醫院急診也不可能關門、記者還在雨中播報...只能說不同的國家有不同的差異。」也有網友分享自己在日本的經歷：「現在住日本，身邊日本朋友轉職的很多耶！大部分都是為了更好待遇所以轉職」、「現在日本也不是真的大家都待在同一間公司待到底了啦。」