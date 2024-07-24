大谷翔平單場苦吞3K無妨！關鍵2安打回3分　道奇5：2巨人奪5連勝

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大谷翔平首打席和Hicks纏鬥多球，頻頻打出界外，最後遭到86英里的低位置內角指叉球三振，而3局下，大谷翔平的第2個打席同樣遭到Hicks三振。
直到4局下兩人第3度對決，大谷翔平將內角變化球撈向右外野深處，敲出一棒清空壘包的二壘安打，為球隊添下保險分。不過在6局下面對中繼投手Taylor Rogers，又遭到三振，單場已經累計第3K。
8局下一、二壘有人局面，大谷翔平直擊99.2英里的低位置好球，敲出中間方向穿越安打，幫助球隊再送回1分。本場總共5個打數，雖然吞下3次三振，不過打出2支安打，貢獻3分打點，是球隊奪勝的功臣之一。
道奇狂添保險分 巨人反攻未果
道奇在1局下靠著1顆觸身球開啟攻勢，在二三壘有人的情況下，Gavin Lux一棒掃出右外野極限位置的深遠安打，送回壘上2名跑者後，自己試圖站上三壘，結果遭到觸殺，但仍讓道奇以2：0領先。
2局上，巨人的游擊手Tyler Fitzgerald手感正燙，連2場砲轟道奇先發，炸裂了1發左外野深遠方向的陽春砲，將雙方比分改寫為，道奇2：1巨人。道奇在4局下再靠著大谷翔平的適時二壘安打，一次跑回2分，取得4：1領先。
比賽進入尾聲，道奇在8局下攻佔一、三壘，大谷翔平補上適時安打，送回三壘上跑者，道奇將分差擴大到4分。道奇後援投手Alex Vesia在9局上登板，雖然遭遇亂流失掉1分，但還好保險分足夠，最終由Evan Phillips接力完成關門，道奇以5：2擊敗巨人，收下近期5連勝。
道奇先發投手Knack主投5局僅被敲2支安打，唯一失掉的分數是由Fitzgerald敲出的陽春砲，奪下本季第2場勝投，賽後防禦率下修至3.07。