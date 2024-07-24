凱米颱風風雨實況直播！鼻頭角「一堆車」前線觀浪　眾驚：想換車

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觀看直播網友驚見新北鼻頭角畫面中，至少有3輛汽車停在與海岸線只有一圍欄相隔的停車場裡，第一排觀浪，不時有浪花拍打岸邊，甚至擊中一旁停放車輛，網友驚呼：「鼻頭角還一堆人去觀浪！」、「想換車？」，也有人虧這群在鼻頭角觀浪的車輛是想免費洗車。
不過，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文示警，指出凱米颱風核心即將接觸台灣陸地，預計今天深夜左右，「以顛峰之姿在宜蘭～北花蓮間登陸」，提醒登陸地及週邊民眾千萬小心颱風最猛烈的破壞。
氣象專家吳德榮也提醒，由於颱風環流與台灣地形的交互作用，不排除會使得凱米的行進，產生蛇行搖晃、忽快忽慢，甚至登陸前打轉的現象，增加登地點及登陸時間的「不確定性」；不過，並未改變其環流籠罩全台，挾「致災性」超大豪雨及「破壞性」強風的威脅，決不可小覷。
颱風天第一線觀浪會被罰嗎？最重罰25萬元
颱風期間，根據災害防救法第27條規定，各級政府災害應變中心指揮官，於災害應變必要範圍內，可畫定警戒區域，製發臨時通行證，限制或禁止人民進入或命其離去；亦可在指定道路區間、水域、空域高度，限制或禁止車輛、船舶或航空器通行。
對於違反規定進入警戒區域的民眾，執法人員將以言詞或開具勸導單進行勸導；勸導無效時再逕行舉發。萬一遭遇緊急危難狀況，無法採言詞或開單勸導時，會等緊急狀況解除後舉發，依災害防救法第55條，處5萬至25萬元罰鍰。
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