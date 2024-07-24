凱米颱風強襲！24日「全台21縣市」停班停課　台灣本島全放颱風假

凱米颱風風雨實況直播！鼻頭角「一堆車」前線觀浪　眾驚：想換車

▲凱米颱風增強為強烈颱風，來勢洶洶，但仍有一堆車跑到新北鼻頭角第一線觀浪。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急YouTube）
▲凱米颱風增強為強烈颱風，來勢洶洶，但仍有一堆車跑到新北鼻頭角第一線觀浪。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急YouTube）

記者徐銘穗/綜合報導

凱米颱風已增強為強烈颱風，氣象署最新颱風警報指凱米暴風圈正壟罩台灣，瞬間最大陣風每秒63公尺（約每小時227公里），相當17級風以上。氣象粉專集結陽明山小油坑、新北鼻頭角、花蓮吉安與宜蘭蘇澳等颱風第一排4區「鏡頭君」，直播凱米颱風實況，一度驚見鼻頭角有一堆汽車停在岸邊觀浪，數度差點被浪花擊中，網友看了驚呼：「想換車是吧！」

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氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在其YouTube頻道，直播陽明山小油坑、新北鼻頭角、花蓮吉安與宜蘭蘇澳4區凱米颱風的風雨實況，截至今（24）下午1時許，24小時雨量排名前三名依序為太平山 427mm、翠峰湖 367.5mm、南湖圈谷 312mm，平均陣風前三名則依序為牡丹池山 35.7 m/3、大屯山 32.5 m/3、西濱S023K 30.9 m/3。

觀看直播網友驚見新北鼻頭角畫面中，至少有3輛汽車停在與海岸線只有一圍欄相隔的停車場裡，第一排觀浪，不時有浪花拍打岸邊，甚至擊中一旁停放車輛，網友驚呼：「鼻頭角還一堆人去觀浪！」、「想換車？」，也有人虧這群在鼻頭角觀浪的車輛是想免費洗車。

不過，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文示警，指出凱米颱風核心即將接觸台灣陸地，預計今天深夜左右，「以顛峰之姿在宜蘭～北花蓮間登陸」，提醒登陸地及週邊民眾千萬小心颱風最猛烈的破壞。

▲凱米颱風開眼了，最新雷達圖揭露凱米「駭人獨眼」真面目，加上早先已露出的恐怖黑尾，形成一張貌似帶著詭異微笑的獨眼鬼臉。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）
▲凱米颱風開眼了，最新雷達圖揭露凱米「駭人獨眼」真面目，加上早先已露出的恐怖黑尾，形成一張貌似帶著詭異微笑的獨眼鬼臉。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）
氣象專家吳德榮也提醒，由於颱風環流與台灣地形的交互作用，不排除會使得凱米的行進，產生蛇行搖晃、忽快忽慢，甚至登陸前打轉的現象，增加登地點及登陸時間的「不確定性」；不過，並未改變其環流籠罩全台，挾「致災性」超大豪雨及「破壞性」強風的威脅，決不可小覷。

颱風天第一線觀浪會被罰嗎？最重罰25萬元

颱風期間，根據災害防救法第27條規定，各級政府災害應變中心指揮官，於災害應變必要範圍內，可畫定警戒區域，製發臨時通行證，限制或禁止人民進入或命其離去；亦可在指定道路區間、水域、空域高度，限制或禁止車輛、船舶或航空器通行。

對於違反規定進入警戒區域的民眾，執法人員將以言詞或開具勸導單進行勸導；勸導無效時再逕行舉發。萬一遭遇緊急危難狀況，無法採言詞或開單勸導時，會等緊急狀況解除後舉發，依災害防救法第55條，處5萬至25萬元罰鍰。
 


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