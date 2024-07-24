民調／近6成民眾不滿立委上會期表現！藍白委不滿意度均破5成

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對於立法院各黨立委表現滿意度調查，民進黨立委整體表現，有43.2%民眾表示滿意(8.3%非常滿意、34.9%還算滿意)、48.0%不滿意(26.6%不太滿意、21.4%非常不滿意)；國民黨立委整體表現，認為滿意的有34.9%( 4.9%非常滿意、30.0%還算滿意)、不滿意仍達五成為55.8%( 28.0%不太滿意、27.8%非常不滿意)。
民眾黨立委整體表現滿意度32.8%( 5.1%非常滿意、27.7%還算滿意)、不滿意維持五成為53.6%( 24.8%不太滿意、28.8%非常不滿意) ，13.5%未表態。綠藍白三黨立委表現滿意度為民進黨第一、國民黨第二，民眾黨最低；不滿意度國民黨最高、民眾黨第二，民進黨最低。
政黨支持度的部分，民進黨為37.3%、國民黨為18.6%、民眾黨為18.1%。其他政黨部分，時代力量3.4%，小歐盟為 1.5%。
本調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2024年7月20日至7月22日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話544人、手機541人，共1,085份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.98%。
調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。