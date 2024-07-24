綠議員質疑高虹安砸148萬裝修市長室 市府反指林智堅花258萬
新竹市長高虹安涉詐助理費案一審宣判因遇凱米颱風延期，不過，民進黨新竹市議員楊玲宜仍緊盯高虹安，並在政論節目爆料高虹安花了148萬元整修市長室，其中沙發還特別從國外訂製海運回台。竹市府今（24）日表示，該沙發非高虹安使用，是放置共用空間；此外，前市長林智堅上任時添購傢俱就花了258萬元，是高虹安的1.5倍。
記者林詠青／綜合報導
民進黨新竹市議員楊玲宜昨在政論節目《前進新台灣》指出，高虹安花了148萬去整修市長室的辦公廳舍，但卻很「酒店風」，有浪費公帑之嫌。她並質疑負責裝修市長廳舍的廠商，過去是做衛浴的，卻能負責辦公室裝潢，是否為「高友友」；楊玲宜還提到高虹安「化妝品的收納盒688元是報公帳的」。
對此，新竹市政府今天發出新聞稿回應，化妝品收納盒報公帳是「完全錯誤資訊」。至於廳舍裝修，高虹安市長辦公室的沙發、地毯則都是沿用前市府時期添購品項，從未更換，「並無楊議員指控花148萬在地毯等情事」。而楊玲宜所指新購沙發也不是高虹安使用，是放在共用空間供秘書、各局處首長、公務員或來賓洽公會議使用。
不過，楊玲宜今天再上定傳媒網路節目接受主持人溫朗東專訪時，則強調前市長林智堅當初花200多萬裝修廳舍，是連同市長室、會議室等4個空間的總額；她並持續質疑高虹安，若傢俱是沿用前市府留下，「那148萬元是花在哪」？