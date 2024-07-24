業界首次！鴻海「供應商責任報告書」　偕1萬家夥伴推價值鏈永續

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鴻海「供應商責任報告書」不同於「永續報告書」，更專注於集團供應鏈夥伴的成果，參考21項國內外評比以及供應鏈相關指標，全面揭露鴻海在永續供應鏈的投入與績效。其中，今年中央採購及中央半導體採購單位，依總採購金額、重大供應商、採購類別、淨零碳夥伴等篩選標準，重點初步盤查204家供應商資料，同時與外部顧問針對其中16家供應商進行實地審查，以提高報告書的可信度。
為了有效管理永續風險，鴻海也首次建立供應商ESG問卷，分成E、S、G面向共32項議題，以滿分5分為評量標準，評估供應商的永續實踐及風險暴露程度，確保供應商符合鴻海的永續標準。今年整體供應商E、S、G領域，分別拿到4.07分、4.66分、4.61分。同時總共有210家供應商，發現缺失共1,700 項，後續已透過稽核系統追蹤，要求供應商在限期內提供缺失改善計劃及措施。
鴻海在2024年淨零排放目標通過SBTi批准，同時也正式成為RE100會員，目前已有明確的淨零碳排放路線圖和綠電使用目標。後續在供應鏈的推動也更顯重要，「供應商責任報告書」詳細說明鴻海對供應商淨零排放的政策要求，也揭露初步成果，透過供應商ESG管理平台，推動淨零碳管理月度績效評價，2023年累計150家重點管控供應商完成，未來會再持續擴大。
此外，報告書也提到，鴻海在供應商合約中，也明確ESG要求，透過年度績效排名和稽核輔導，激勵供應商提升ESG表現，對績效優異的供應商給予獎勵，對績效較差的供應商減少訂單或限制使用。鴻海也會透過循環機制：評鑑認證、績效監控、稽核輔導與優獎劣汰四大階段落實供應鏈管理。
鴻海歷經半世紀的發展後，目前在全球各地總共有 205 個廠區和辦公室，分布在 24 個國家地區，季節性高峰約有 90 萬名員工，並與超過1萬家供應鏈夥伴合作。未來希望透過這本「供應商責任報告書」，凝聚供應鏈上的夥伴們，藉由明確的管理規範、公開透評鑑考核、可落實的推動路徑，共同朝向「EPS+ESG=永續經營」的目標邁進。