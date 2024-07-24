李進良離婚4年同台前岳父！認了「沒照顧好小禎」：想跟瓜哥道歉
小禎與前夫李進良2020年正式離婚，依舊保持良好關係，然而在婚內12年期間，李進良不斷出軌，雙方感情一度惡化，直接離婚後，雙方才終於放下，各自都有了新歡，近來李進良罕見和前岳父同台，吐露藏在心中多年的心聲：「沒能照顧好小禎，一直很想跟胡瓜致歉。」
記者吳昕蓓／綜合報導
李進良日前上節目和胡瓜同台，據《TVBS新聞網》報導，李進良表示，過去沒有把小禎照顧好，對此感到自責，一直都想向前岳父道歉，「其實今天來本來要先跟瓜哥道歉……就是之前跟小禎的婚姻的事情，可能那時候沒有把小禎照顧好」，他強調小禎是個很好的人，但兩人那時並不適合，「我也不太會經營婚姻。」
李進良強調：「小禎是一個好太太、好媽媽。」由於小禎近來陪伴女兒Emma到英國遊學，有特別交代李進良見到胡瓜要陪他聊天，因此他特別排開手術到節目上力挺，他也坦言，「平常我對瓜哥的關心，除了家族群組外，還有看到一些不實的緋聞、合約糾紛，我們都有關心他的身體狀況。」
李進良被問到是否有機會和小禎復合，也無奈回應：「沒有啦，不要想到那裡去，可以來上瓜哥節目真的很開心。」事實上，小禎和李進良離婚後，還是經常到對方的整形診所做醫美，同時不遺餘力幫忙宣傳打廣告，女兒到遊學一個月的費用還是由李進良全權負責，機票、住宿等費用就要50萬元。