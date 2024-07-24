汪小菲老婆直播到一半美顏濾鏡消失！ 真面目判若兩人　粉絲嚇壞

《死侍與金鋼狼》爽度破表！影迷點出1好2壞：突破第四面牆嘴炮

▲休傑克曼（右）、萊恩雷諾斯主演《死侍與金鋼狼》，影迷點出劇情1好2壞之處，直誇死侍「突破第四面牆嘴炮」爽度破表。（圖／漫威影業）
▲休傑克曼（右）、萊恩雷諾斯主演《死侍與金鋼狼》，影迷點出劇情1好2壞之處，直誇死侍「突破第四面牆嘴炮」爽度破表。（圖／漫威影業）

記者黃雅琪／綜合報導

漫威電影宇宙年度鉅作《死侍與金鋼狼》，集結休傑克曼、萊恩雷諾斯雙帥合體，今（24）日搶先全美在台上映，雖遇上颱風假導致北部大型影城臨時停業，但仍有許多死忠影迷早起搶看，並在PTT點出該片1好2壞之處，直言：「突破第四面牆嘴炮！」爽度破表。

我是廣告 請繼續往下閱讀
影迷以「漫威迪士尼的《死侍與金鋼狼》」為題，今日欣賞完電影後在PTT分享觀影心得：「扣掉拉哩拉雜的客串驚喜，還有一些新登場角色的驚喜之外，總之這片給了誠意十足的表現，雖然在劇情上不比前兩部《死侍》好懂，甚至可以說其實很拖沓，為了把死侍帶入漫威宇宙，繞了好大一圈才走入主線劇情，這部分算是缺點。」

▲《死侍與金鋼狼》預售票宣傳片中，休傑克曼拿票請萊恩雷諾斯看《死》片，兩人腦中忽然湧現被對方又捅又插的畫面。（圖／漫威影業）
▲《死侍與金鋼狼》搶先全美在台上映，休傑克曼（左）與萊恩雷諾斯雙帥合體演出。（圖／漫威影業）
優點的部分，該影迷直誇爽度破錶，甚至是超乎預期的程度：「其他部分當爽片看，可達到、甚至是超越個人期待的程度，尤其是突破第四面牆嘴炮的部分，光是看賤嘴就很值得了！更何況還有一堆彩蛋。」但在打鬥場面的部分，他認為相對沒那麼精彩：「打鬥的部分則是普普，沒有想像的那麼『水』，可能是兩個粗人打架本來就比較粗暴一點吧！」

對於《死侍與金鋼狼》全片表現，影迷總結個人觀感說：「相較於漫威近期的作品而言，這片已經是水準之上了！」並呼籲要前往欣賞本片的人，可以抱持平常心觀看：「總之不要太過期待，抱持平穩的心態來看會比較好。」其他網友則認為「謝謝死侍拯救苦海蒼生」、「我看完覺得很像上週末的明星賽」、「看完的感覺就像賀歲片」、「很歡樂的福斯大拜拜」、「是限制級的金剛狼與死侍。」

《死侍與金鋼狼》PTT評價出爐！回歸迪士尼沒走鐘　大叔感動痛哭

瑪丹娜驚喜現身《死侍與金鋼狼》首映會！評價出爐：血漿噴好噴滿

加盟《死侍與金鋼狼》對戰！《X戰警》大反派20年後驚喜回歸

《死侍》萊恩雷諾斯突爆患精神病！金剛狼早就知道　最新病況曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生