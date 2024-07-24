《死侍與金鋼狼》爽度破表！影迷點出1好2壞：突破第四面牆嘴炮
漫威電影宇宙年度鉅作《死侍與金鋼狼》，集結休傑克曼、萊恩雷諾斯雙帥合體，今（24）日搶先全美在台上映，雖遇上颱風假導致北部大型影城臨時停業，但仍有許多死忠影迷早起搶看，並在PTT點出該片1好2壞之處，直言：「突破第四面牆嘴炮！」爽度破表。
記者黃雅琪／綜合報導
影迷以「漫威迪士尼的《死侍與金鋼狼》」為題，今日欣賞完電影後在PTT分享觀影心得：「扣掉拉哩拉雜的客串驚喜，還有一些新登場角色的驚喜之外，總之這片給了誠意十足的表現，雖然在劇情上不比前兩部《死侍》好懂，甚至可以說其實很拖沓，為了把死侍帶入漫威宇宙，繞了好大一圈才走入主線劇情，這部分算是缺點。」
優點的部分，該影迷直誇爽度破錶，甚至是超乎預期的程度：「其他部分當爽片看，可達到、甚至是超越個人期待的程度，尤其是突破第四面牆嘴炮的部分，光是看賤嘴就很值得了！更何況還有一堆彩蛋。」但在打鬥場面的部分，他認為相對沒那麼精彩：「打鬥的部分則是普普，沒有想像的那麼『水』，可能是兩個粗人打架本來就比較粗暴一點吧！」
對於《死侍與金鋼狼》全片表現，影迷總結個人觀感說：「相較於漫威近期的作品而言，這片已經是水準之上了！」並呼籲要前往欣賞本片的人，可以抱持平常心觀看：「總之不要太過期待，抱持平穩的心態來看會比較好。」其他網友則認為「謝謝死侍拯救苦海蒼生」、「我看完覺得很像上週末的明星賽」、「看完的感覺就像賀歲片」、「很歡樂的福斯大拜拜」、「是限制級的金剛狼與死侍。」