歐陽妮妮被爆小腹隆起飄孕味！疑未滿3個月不能說 張書豪回應了
歐陽龍與傅娟的大女兒歐陽妮妮6月被演員男友張書豪求婚成功，相差7歲的兩人穩定交往5年，近來歐陽妮妮被拍到小腹微凸，朋友還很自然地摸她的肚子，看起來是雙喜臨門，歐陽龍曾透露，如果女兒懷孕「那也祝福」，對此，張書豪透過經紀人表示，「有好消息會跟大家分享。」
記者李欣容／台北報導
張書豪上個月向歐陽妮妮求婚，被自己感動地一把鼻涕一把眼淚，直呼自己連抽了18年的菸都戒得掉，要歐陽妮妮相信他的決心，而當時就有人問兩人是否先上車後補票，歐陽龍回應，「如果是，那當然祝褔。」事後張書豪分享戒菸心情，雖然開玩笑說是為了偶像BLACKPINK的Rosé，但有網友留言「為另一半戒菸很棒，也有人為孩子戒菸」時，張書豪則回應，「都一樣，都是為了家庭」。
根據《CTWANT》報導，歐陽妮妮被拍到衣著寬鬆，走路姿勢已經飄著「孕味」，還在友人面前練習下蹲運動，小倆口近期也忙著和設計師討論房子的設計，好事接連不斷，對於小倆口的做人進度，張書豪透過經紀人回應，「謝謝關心，如果有好消息會跟大家分享。」
張書豪和歐陽妮妮拍台劇《腦波小姐》假戲真做，之前兩人好友夏如芝出席活動時才說，很看好他們會結婚，上個月求婚成功，兩人也透露會再挑好日子到戶政事務所登記以及籌備宴客相關事宜，至於歐陽妮妮是否「帶球嫁」？歐陽龍當時大方表示，「如果是，當然也祝福啊！」