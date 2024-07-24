女神卡卡、席琳狄翁將為奧運開唱？2人驚喜現身巴黎　粉絲揪線索

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近來就有民眾在巴黎街頭巧遇戴著棒球帽、墨鏡，深穿皮衣外套的女神卡卡，她大方對著粉絲揮手，還比愛心、獻上飛吻，甚至有人聲稱，在塞納河附近的舞台上看到女神卡卡正在排練鋼琴；另外，近年來罹患罕病「僵硬人症候群」的席琳狄翁，也被發現出現在巴黎某間飯店，因此不少粉絲認定她到時候將站上巴黎奧運的舞台。
LADY GAGA WAVED AT US pic.twitter.com/M0rmxsdksd事實上，先前就有知情人士透露，席琳狄翁有收到今年奧運的演出邀請，她也表達出非常想要重返舞台的意願，這次巴黎奧運無疑是一個絕佳的機會，且和其他演出不同的是，席琳狄翁只會表演一首歌曲。先前席琳狄翁被問到是否有復出計畫時，被經紀人制止不能說出來，因此外界也猜測，她可能會在奧運開幕復出，所以才不能透露。
— Sacha ❤️🔥 (@DusseldorfWig) July 22, 2024
另外，除了席琳狄翁和女神卡卡之外，法國流行天后中村阿雅（Aya Nakamura）的名字在幾個月前就出現在表演名單上，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也曾說過希望她能演出，亞莉安娜（Ariana Grande）、杜娃黎波（Dua Lipa）也都被點名可能站上巴黎奧運的舞台。