鄧麗君站在香港路上被拍！驚人美照隔47年出土　小腿美到像AI修圖

女神卡卡、席琳狄翁將為奧運開唱？2人驚喜現身巴黎　粉絲揪線索

▲女神卡卡（左）、席琳狄翁（右）近日都被粉絲捕捉到現身巴黎街頭的畫面，傳出2人將為巴黎奧運演唱。（圖／女神卡卡、席琳狄翁IG）
▲女神卡卡（左）、席琳狄翁（右）近日都被粉絲捕捉到現身巴黎街頭的畫面，傳出2人將為巴黎奧運演唱。（圖／女神卡卡、席琳狄翁IG）

記者朱祖儀／綜合報導

巴黎奧運將於本月26日登場，這次首度選在戶外舉行開幕式，不少人都相當期待，除了塞納河（River Seine）水質是否符合標準之外，有哪些歌手將為奧運開唱，也是焦點之一。近日也傳出加拿大歌后席琳狄翁和巨星女神卡卡已被發現出現在法國巴黎街頭，也有人聲稱看到女神卡卡出現在塞納河附近排練，因此猜測女神卡卡屆時一定會上台表演。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據《NBC News》等外媒報導，這次巴黎奧運選在戶外舉行，預計屆時會有6、7千名運動員搭乘85艘船沿著塞納河6公里的河段，一路航行至艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower），還會有3千多名舞者、歌手在會場附近表演。不過距離開幕式只剩下2天，至今表演內容都沒有曝光，外界只能透過大咖巨星的動態猜測。

近來就有民眾在巴黎街頭巧遇戴著棒球帽、墨鏡，深穿皮衣外套的女神卡卡，她大方對著粉絲揮手，還比愛心、獻上飛吻，甚至有人聲稱，在塞納河附近的舞台上看到女神卡卡正在排練鋼琴；另外，近年來罹患罕病「僵硬人症候群」的席琳狄翁，也被發現出現在巴黎某間飯店，因此不少粉絲認定她到時候將站上巴黎奧運的舞台。 

事實上，先前就有知情人士透露，席琳狄翁有收到今年奧運的演出邀請，她也表達出非常想要重返舞台的意願，這次巴黎奧運無疑是一個絕佳的機會，且和其他演出不同的是，席琳狄翁只會表演一首歌曲。先前席琳狄翁被問到是否有復出計畫時，被經紀人制止不能說出來，因此外界也猜測，她可能會在奧運開幕復出，所以才不能透露。

另外，除了席琳狄翁和女神卡卡之外，法國流行天后中村阿雅（Aya Nakamura）的名字在幾個月前就出現在表演名單上，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也曾說過希望她能演出，亞莉安娜（Ariana Grande）、杜娃黎波（Dua Lipa）也都被點名可能站上巴黎奧運的舞台。

瓦昆菲尼克斯、女神卡卡瘋魔熱戀！預告曝光《小丑》不再獨舞了

席琳狄翁罹罕病狂抽搐停工1年！傳受邀「為巴黎奧運開唱」將復出

BTS JIN巴黎奧運傳聖火「超帥過程」公開！他跑到好緊張：謝大家

王齊麟拿奧運冠軍「女友嗆關我屁事」！6字超甜回答放閃陳詩媛

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代