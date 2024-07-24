說好的7月用電無虞呢？張啟楷踢爆台電跳票：1事看出快沒招了
核三廠1號機本月27日停機除役在即，民眾黨立委張啓楷今（24）日出示具體的數據質疑，經濟部和台電迫於政治壓力，拋棄科學與專業，原本掛保證7月用電無虞，如今卻已跳票多次，他痛批，台灣缺電是台電不肯說出口的事實。
記者莊蕙如／台北報導
張啓楷提到，經濟部在6月28日掛保證7月用電無虞，備轉容量日尖峰可達10％，夜尖峰可達7％，如今台電用行動來證明「缺電」已成事實。他指出，七月還剩一個多禮拜，台電的保證卻已經跳票多次，日尖峰跳票包括：3、4、5、8、15、16、17、19日，至少八天，夜尖峰跳票包括： 4、16、17、19、22日，共計五天。
張啓楷表示，隨著天氣愈來愈炎熱，台電對於電力吃緊的應對方式，由一開始的將備用機組大林五號機掛上測試名目運轉應急，到最後自己知道不能一直掛測試運轉，改口稱為維持系統供電穩定，才啟動備用機組。但台電一直到現在也不肯說出口的是，台灣真的缺電了
張啓楷說，啟動過去兩日核二廠的兩部氣渦輪機組，代表的實際意義就是「我們已經快要沒有其他手段了！」也就是說，要是用電需求還是繼續上升，需量競價，分區限電，都會非常可能發生。
張啓楷質疑，台電在不斷試著用各種話術來掩蓋電力吃緊，例如是跳電不是缺電，或者一開始用備轉容量保證，到後來跳票又改口備轉容量不是評判缺電的標準，再再都顯示出台電迫於政治壓力，拋棄科學與專業，不敢直接說明問題、面對問題的狀況。