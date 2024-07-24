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民調／賴清德施政滿意度52.9％過半　逾4成滿意卓榮泰內閣施政

▲鏡新聞公布最新民調，在賴清德滿意度部分，52.9%過半數的民眾表示滿意。（圖／記者顏幸如攝，2024.07.23）
▲鏡新聞公布最新民調，在賴清德滿意度部分，52.9%過半數的民眾表示滿意。（圖／記者顏幸如攝，2024.07.23）

記者陳佩君／台北報導

總統賴清德上任迄今逾2個月，《鏡新聞》今（24）日公布最新民調，在賴清德滿意度部分，52.9%過半數的民眾表示滿意、30.9%民眾表示不滿意、16.3%未表態；對於卓榮泰內閣團隊整體施政滿意度，則有43.1%民眾滿意、32.7%不滿意。

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據《鏡新聞》民調顯示，賴清德施政滿意度上，52.9%過半數的民眾表示滿意（14.8%非常滿意、38.1%還算滿意）、30.9%民眾表示不滿意（12.5%非常不滿意、18.4%不太滿意）、16.3%未表態。

卓榮泰內閣團隊滿意度部分，則有9.0%民眾非常滿意、34.1%還算滿意、10.4%非常不滿意、22.3%不太滿意、24.2%未表態。

至於憲法法庭於7月19日對於立法院職權行使法修法內容裁定暫時處分，根據調查結果，表示認同的民眾有44.9%(非常認同17.6%、還算認同27.3%)，有30.3%民眾表示不認同(非常不認同15.4%、不太認同14.9%)，24.8%未表態。

如憲法法庭最後對國會職權修法內容宣告違憲，有49.6%將近五成的民眾表示認同(非常認同21.8%、還算認同27.8%)，有30.7%民眾表示不認同(非常不認同16.8%、不太認同13.9%)，19.8%未表態。

本調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2024年7月20日至7月22日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話544人、手機541人，共1,085份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.98%。

調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。

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