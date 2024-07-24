不是三色豆！全聯貨架掃空剩下「1蔬菜」 內行驚：颱風後很搶手
凱米颱風來勢洶洶，今（24）日台灣全境停班停課。從昨（23）晚開始，全台各大賣場便湧現採買物資的人潮。許多民眾觀察到，家附近的全聯超市中冷藏蔬菜貨架已被搶購一空，只剩下右上角的「香菜」。這一情景引發熱議，不少人認為「香菜」被剩下是因為其特有的味道，不過也有不少人指出，颱風過後香菜的價格可能會飆升。
記者潘毅／綜合報導
凱米颱風來襲！全聯貨架僅剩「提味神物」
一位民眾昨晚在社群平台Threads上發文，表示自己因颱風預警前往全聯超市採買，但發現冷藏貨架上的蔬菜已經被搶購一空，只剩下角落的「朝天椒」等調味香料，以及唯一的綠色蔬菜——香菜。
該貼文引發網友討論，許多人表示不喜歡香菜，甚至有人說：「就算只剩下香菜，我也不會買。」然而，也有人認為，香菜被剩下並非因其味道，而是因為許多人並不將香菜作為主要食材來購買。這些人指出，家附近賣場剩下的多是作為調味或佐料的蔬菜，如山藥、芹菜、辣椒等。
此外，面對凱米颱風來勢洶洶，市場菜價已有上漲趨勢。其中香菜一斤價格已經飆升至380元，再考慮到香菜夏季產量較低，颱風過後價格可能會進一步上漲。因此不少內行人表示：「如果在傳統市場，婆媽們應該會趁現在多買一把香菜。颱風後會更加搶手，現在買的人才是真正識貨。」