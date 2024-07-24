48歲孫志浩滿頭白髮！同框林若亞被問在家誰做主 一句話閃瞎全場
名模兼演員林若亞2016年嫁給交往4年、賈靜雯的前夫孫志浩，婚後選擇離開演藝圈，人生重心放在家庭，僅偶爾出現在繼女梧桐妹的IG上。日前46歲林若亞睽違7年重返幕前，客座好友吳大維的美食節目，48歲孫志浩也同行，夫妻倆首次一起公開現身，期間，孫志浩聊天時脫口「老婆是一家之主」，大放閃光彈。
記者楊穎軒／綜合報導
孫志浩1999年從紐約大學畢業，沒多久便回上海協助父親的國際貨運業務，在上海已經待25年，林若亞婚後也隨老公定居上海，至今已經7年，夫妻倆為了老友吳大維首度一同現身螢光幕，席間，吳大維問家裡的大小事由誰作主？孫志浩看著愛妻說：「她（林若亞）是一家之主，都聽她的！」
聽到孫志浩的回答，林若亞先是大笑，接著露出不好意思的表情，趕緊說在外面都是孫志浩說了算。用餐期間，孫志浩還會主動幫林若亞夾菜，豪氣又甜蜜地說：「老婆來！我再給妳拿一個！」對林若亞相當貼心、寵愛。
鮮少拋頭露面的孫志浩，外貌變化也受到關注，孫志浩2016年9月3日和林若亞在美國關島舉行浪漫婚禮，當時曝光的婚紗照，孫志浩的頭髮還很黑亮，2019年6月12日，孫志浩與賈靜雯參加女兒梧桐妹的畢業典禮，頭上已經冒出不少白頭髮，今年6月同框梧桐妹的合照，以及近日節目上的狀態，48歲他雖然白頭髮明顯，但體格仍維持得當，沒有任何中年發福的跡象，算是雅痞型男一枚。