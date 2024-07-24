歌詩達郵輪遇颱風非首次！去年小犬害延1日 明天行程可取消退費
歌詩達郵輪莎倫娜號21日從基隆港出發前往日本沖繩5日遊，三度改變行程，且行程天數還從5天縮水成4天，今（24）日並從從基隆港改靠高雄港，引發旅客不滿權益受損，最後歌詩達決議每個乘客有100美元的船上消費金，並退回一日團費。而明（25）日原本將從基隆出的四日行程，也確定有變動，歌詩達台灣公告旅客可選擇取消並全額退費。其實去年歌詩達也曾遇小犬颱風干擾，當時處理方式是費用按支付額返回6分之1。
記者葉盛耀/綜合報導
民眾於本月21日從基隆港搭乘歌詩達郵輪莎倫娜號，出發前往日本沖繩5日遊，因颱風影響，三度改變行程，行程天數還從5天縮水成4天最後決定提早返台，今（24）日改靠高雄港，卻有旅客不滿權益受損，在船上抗議高喊「拒絕下船」、「退錢」。
此次歌詩達郵輪莎倫娜號行程是7月21日至7月25日，從基隆港碼頭出發，因為凱米颱風關係，第一次變動從沖繩、石垣島，改為那霸、宮古島；第二次變動原來打算在沖繩那霸過夜，變成改停8小時，並且取消宮古島行程，第三次變動為提早於24日回台灣，改讓旅客在高雄港下船，再安排遊覽車接駁旅客至指定地點。因諸多變動，才導致旅客不滿而抗議。
歌詩達台灣最後則決議，為了補償旅客，每個乘客有100美元的船上消費金，並退回一日團費，大約是2成的旅費。另外，原本預計明（25）天將從基隆出發的行程，歌詩達官網也有最新公告，因受到凱米颱風影響基隆出發的航線，不允許安全營運，而迫使需要調整原訂的郵輪行程。公告指出，出於安全考量，將取消7月25日當日運營，並會持續留意颱風發展，探索25日至28日期間航程的替代路線。
業者提出2種方案，旅客可以選擇繼續等待進一步更新再做決定，或可以選擇立即取消郵輪假期，並全額退款，退款可洽原本預定的旅行社查詢退款流程資訊。