呂林小鳳投廢票抗議！凌濤曝「對賴不滿」：幫鄭文燦出了一口悶氣
民進黨全代會舉行中執委、中常委改選，桃園市議員呂林小鳳，因蓋自己手指印，導致新潮流中常委席次掉1席；她表示因對新系的不滿才投下廢票。國民黨智庫副執行長凌濤今天表示，這是對賴清德總統及新潮流表達高度不滿。
記者莊蕙如／台北報導
凌濤表示，呂林小鳳是在地邁入五連霸的資深議員，不是議題型人物，她的婆婆呂邱葉俗稱「八德媽祖婆」。桃園市前市長鄭文燦還是八德縣議員時，呂林就是八德市民代表，鄭文燦任市長，她當總召。兩人有地緣、情感深厚交情，與其說呂林是燦系，其實是鄭要靠呂林。
凌濤提到，呂林自承有人跑票讓她吊車尾，新系無人給說法，再加上她為2024信賴台灣姐妹會桃園總會長，全力支持賴清德，卻換來鄭文燦被欺壓、新系跑票的下場，她盛怒蓋下廢票，對賴及新潮流表達高度不滿。
凌濤說，即便鄭文燦身陷囹圄，樹倒猢猻散，新系冷眼旁觀，落井下石挖牆腳，呂林在中常委選舉中，甘冒大不諱蓋廢票，替鄭文燦吐了一口悶氣。而桃園其他綠營幹部竟然冷嘲熱諷稱「不生氣也難」，令人心寒搖頭。
凌濤續說，比起打著燦系名號參選議員的幾位「新人」，已不見蹤影、不敢發聲，有些甚至還退出群組對呂林表達不滿，呂林不投機的真性情令人動容，更值得受到桃園民進黨支持者的尊敬。