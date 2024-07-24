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歐陽娜娜才爆熱戀鼓手！羅馬街頭遭零濾鏡捕捉　真面目現形大翻車

▲23歲女星歐陽娜娜日前爆出她和大陸樂團「Mandarin」鼓手安雨熱戀中，近來又被網友發現，沒開濾鏡的真實模樣和自拍照相差甚遠，讓網友直呼「大翻車」。（圖／歐陽娜娜IG）
▲23歲女星歐陽娜娜日前爆出她和大陸樂團「Mandarin」鼓手安雨熱戀中，近來又被網友發現，沒開濾鏡的真實模樣和自拍照相差甚遠，讓網友直呼「大翻車」。（圖／歐陽娜娜IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

23歲女星歐陽娜娜近來在中國積極發展，在工作、生活忙碌之餘，仍不時會在社群平台上分享日常美照，感情生活也備受關注，日前爆出她和大陸樂團「Mandarin」鼓手安雨熱戀中，兩人還並肩現身羅馬街頭，近來歐陽娜娜又被網友發現，沒開濾鏡的真實模樣和自拍照相差甚遠，讓網友直呼「大翻車」。

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▲歐陽娜娜專程飛回台灣參加歐陽妮妮的求婚儀式，歐陽娜娜在求婚影片中透露，是她跟張書豪一起策劃求婚的流程與佈置場地。（圖／歐陽娜娜IG）
▲歐陽娜娜近來在中國積極發展，在工作、生活忙碌之餘，仍不時會在社群平台上分享日常美照。（圖／歐陽娜娜IG）
歐陽娜娜近來到義大利參加大提琴夏令營，她和緋聞男友安雨不止一次被捕捉到，但歐陽娜娜的狀態完全不受外界影響，照樣在IG分享自己的旅遊生活。然而有網友在小紅書上傳一組照片，透露自己在羅馬巧遇歐陽娜娜，照片中能看到歐陽娜娜身穿黃色露肩緊身短版上衣搭配寬褲，展現曼妙身材， 然而沒有濾鏡、修圖，她的狀態明顯有落差。

先前歐陽娜娜才曬出自拍照，身穿同款上衣，似乎是同天拍攝，然而照片中她的手臂纖細，還有大片性感鎖骨，和網路上的側拍照明顯不同，讓網友們開酸，「這是同一人？」然而也有粉絲護航，「隨便抓拍而已，要多精緻？」先前歐陽娜娜才被目擊和安雨在要去大提琴夏令營的路上，當時也曾引發爭議。

▲（圖／小紅書）
▲歐陽娜娜（右）和朋友並肩走在羅馬街頭，零濾鏡模樣被網友酸大翻車。（圖／小紅書）
▲歐陽娜娜（圖中）為參加羅馬音樂夏令營的活動而飛往義大利，竟也見到安雨（圖左）的身影。（圖／小紅書）
▲歐陽娜娜（中）為參加羅馬音樂夏令營的活動而飛往義大利，身邊竟見到安雨（左）的身影。（圖／小紅書）
歐陽娜娜出道以來堪稱發電機，曾和劉昊然、陳飛宇、翟子路等男神傳出緋聞，如今被爆出熱戀安雨，消息指出，兩人是在音樂節目《樂隊的夏天》認識，安雨過去曾在荷蘭阿姆斯特丹音樂學院進修，歐陽娜娜也在國外念伯克利大學，雙方擁有相似背景，因此擦出愛火，還被發現兩人有許多同款手鍊、衣服等等愛的證據。

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