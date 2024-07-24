醫院有颱風假嗎？24日全台門診一覽：長庚、台大「急診住院照常」

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台大醫院包含總院、兒童醫院，7月24日急診、住院服務照常，健檢暫停。門診檢查除了抽血與一般X光檢查外，其餘皆停止服務。
🟡台北長庚醫院：
除了颱風特別門診，7月24日其他門診服務暫停，急診及住院服務照常。
🟡林口長庚醫院：
除了颱風特別門診，7月24日其他門診服務暫停，急診及住院服務照常。
🟡基隆長庚：
7月24日門診全面停診，急診照常。
🟡馬偕醫院：
◼️台北馬偕、馬偕兒童醫院、淡水馬偕，7月24日開設部分颱風門診，夜診暫停，住院與急診照常。
◼️新竹馬偕、新竹市立馬偕兒童醫院，7月24日照常門診、急診、住院、檢查。
🟡台北榮總：
7月24日門診停診、各項檢查及健檢業務暫停、停止慢箋領藥，住院及急診照常。
🟡三軍總醫院：
7月24日各院區門診全面停診，急診照常。
🟡新北市土城醫院：
7月24日開設天災特別門診，入住院、手術、急診正常服務。
🟡輔大醫院：
7月24日門診全面停診，另開設颱風特別門診（上午）內科、外科各一診。急診照常，聖路加健檢與門診暫停。血液透析正常。
🟡雙和醫院：
7月24日開設颱風特別門診；住院、急診正常，其餘門診、相關檢查暫停。
🟡萬芳醫院：
7月24日醫療服務全天暫停（包含門診、復健治療、門診手術、健檢、檢查）。急診、住院、洗腎、接生、緊急醫療業務照常。
🟡新光醫院：
7月24日門診停診、急診及住院照常服務。
🟡台北市立聯合醫院：
7月24日各院區門診、各附設院外門診皆全天暫停，加強急診作業。已排定手術、檢查，上班日與檢驗單上所列單位電話聯絡，重新安排檢查日期。
🟡北醫附醫：
7月24日門診、檢查、健檢暫停，開設颱風特別開藥門診。急診、住院照常服務。
🟡台北慈濟醫院：
7月24日住院、急診維持正常，門診、抽血檢驗、排程檢查、門診手術、預防醫學中心健檢均暫停。
🟡振興醫院：
7月24日門診內、外科上午、下午各一診，急診照常服務。
🟡台安醫院：
7月24日門診、手術、健診、檢查暫停，住院、急診、血液透析照常。
🟡國泰醫院
◼️台北國泰醫院、汐止國泰醫院7月24日門診、檢查暫停，急診、住院照常。
◼️新竹國泰綜合醫院7月24日門診、檢查、復健治療暫停，急診照常。
🟡和信醫院：
7月24日門診、治療、檢查、住院照常服務。
🟡康寧醫院：
7月24日開設颱風特別門診，急診時間上午10時至晚間10時。