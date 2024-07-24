凱米颱風來襲！桃機227航班取消　觀景台「暫停開放」至26日上午

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機場公司董事長楊偉甫在聽取颱風動態應變報告後，指示各單位加強戒備，請航空公司自10時起，每2小時提供機場公司航班異動情形，以利彙整提供旅客最新航班動態；另關聯外交通部分異動、停駛等訊息，亦請持續掌握更新，及時提供旅客及民眾參考。
總經理范孝倫表示，目前機場營運正常；請各單位注意防汛提高警覺，包含車道、鷹架等加強巡檢、屋頂加固並加強機場人力巡查。
機場公司指出，凱米颱風暴風圈將於6小時內到達桃園機場，預計今日到明（25）日上午影響最劇烈。桃園機場上午瞬間最大風速已超過37 海浬／小時，達到空橋防護作業標準及觀景台關閉標準，觀景台自今日上午起暫停開放至26日上午，視風雨狀況重新開放。
機場公司也說，因機場空側瞬間風速已達48海浬，北側A、D區停機坪進行停橋作業，另機場公司已對D6及C2候機室A380客機專用空橋進行預防性綁橋固定作業；若瞬間風速超過55海浬時將全面進行綁橋作業。
依桃園機場公司截至24日11時統計，24日取消航班計有227班，另有其他航班時段可能之異動（提早或延後起飛），相較於昨晚7時取消航班資訊大幅增加，顯示各航空公司審慎因應並視颱風影響滾動檢討。
由於航空公司持續視天候滾動調整航班，有關最新航班資訊，仍請旅客及接機人員務必注意航空公司之異動通知，或及早查詢各航空公司網站、APP等航班異動資訊。
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