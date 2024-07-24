影／水淹到腰部！菲律賓馬尼拉市中心慘況曝 掃到颱風尾
凱米（Gaemi）颱風即將在今晚正式登陸台灣，雖然並未登陸菲律賓，然而菲律賓今（24）日也宣佈停班停課，因為外圍環流將增強西南季雨帶，造成菲律賓北部的豪大雨勢，各地傳出災情不斷，馬尼拉市中心更一度淹水到居民的腰部，甚至有居民「在城市街道上出動橡皮艇」，菲律賓政府也提醒各地慎防土石流災情。
國際中心賴正琳／綜合報導
《美聯社》報導，洪水襲擊了菲律賓大馬尼拉地區、巴丹島和三描禮士省等地區，城市居民被迫在水中行走，菲律賓國家災害與管理委員會報告稱，截至昨（23）日晚間，共有8人死亡、2人受傷和1人失蹤。
今（24）日上午凱米颱風持續對菲律賓造成影響，降雨導致菲律賓首都和呂宋島許多地區發生洪水，菲律賓大氣地球物理和天文服務管理局（PAGASA）發布「暴雨」紅色預警。大規模的洪水在一些地區達到腰部或膝蓋高度，迫使馬尼拉灣和河流附近的居民撤離，馬尼拉的學校和辦公室均關閉，以及菲律賓的航班取消。
凱米颱風今（24）日上午轉為強颱，下午2時強度又稍微增強，路徑將持續往西北方移動，颱風暴風已經籠罩台灣本島陸地，中心則可能在今天晚上至深夜在花蓮、宜蘭一帶登陸，明（25）日清晨移動到台灣海峽，明日下半天颱風中心通過馬祖附近再進入中國。