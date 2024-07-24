快訊／國家警報響了！凱米颱風強勢來襲 宜蘭、花蓮恐吹14級陣風
凱米颱風（Gaemi）持續逼近，也讓國家警報響了！中央氣象署在15點20分，針對宜蘭縣、花蓮縣發布颱風強風告警，隨著凱米持續接近當地將出現14級陣風以上風力，呼籲民眾慎防飛落物體，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全。
記者潘毅／綜合報導
中央氣象署在今（24）日 15 時 20 分 發布颱風強風告警，凱米颱風接近將出現12級平均風或14級陣風以上風力；請立即進入堅固建築物，遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其他可被強風吹起的物品，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全，如位於山區與空曠區域應儘速掩蔽。
❗颱風強風告警
警戒區域：宜蘭縣蘇澳鎮 宜蘭縣南澳鄉 花蓮縣秀林鄉
警界內容：將出現12級平均風或14級陣風以上風力
發布時間： 7 月 24 日 15 時 20 分持續至 18 時 15 分
凱米颱風在今（24）日15時15分，中心位置在宜蘭的東南方約 80 公里之處以每小時23轉15公里速度，向西北進行，預計將在今天晚上至深夜在花蓮、宜蘭一帶登陸。
氣象署也提醒，凱米颱風風雨最劇烈的時段就是現在，西半部山區、宜蘭山區慎防「超大豪雨」，其餘各地也將有豪雨、大雨的情況，颱風登陸後，宜蘭、花蓮沿海及空曠地區、恆春半島、蘭嶼、綠島將有13至15級強陣風，西半部沿海及空曠地區、基隆北海岸、澎湖有10至12級強陣風，台東沿海及空曠地區、台北市、馬祖有9至10級強陣風。