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Toyz入獄2月「椅又贏」！ITZY隊長喝自家手搖飲　粉絲暴動求同款

▲網紅實況主Toyz（劉偉健）入獄2個月，韓國人氣女團ITZY隊長禮志竟喝了他的手搖品牌「拾汣茶屋」，讓網友笑稱：「椅又贏。」粉絲更是暴動想知道偶像喝的同款飲料。（圖／Toyz、ITZY禮志IG）
▲網紅實況主Toyz（劉偉健）入獄2個月，韓國人氣女團ITZY隊長禮志竟喝了他的手搖品牌「拾汣茶屋」，讓網友笑稱：「椅又贏。」粉絲更是暴動想知道偶像喝的同款飲料。（圖／Toyz、ITZY禮志IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

網紅實況主Toyz（劉偉健）去年（2023）創建手搖品牌「拾汣茶屋」，充滿創意又不失嘲諷的風格一度引發熱烈討論，如今Toyz因販毒入獄2個月了，「拾汣茶屋」仍照常營業，近來韓國人氣女團ITZY來台開唱，隊長禮志竟在限時動態曬出「拾汣茶屋」的飲品，頓時掀起熱烈討論，讓網友笑稱：「椅又贏。」粉絲更是暴動想知道偶像喝的同款飲料。

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▲Toyz過去在聊《原子少年》的「小孩」（何世華）捲進未成年網美的感情糾紛而退團的事件時，他曾爆料該網美提到「你怕她真的想要四個人壞壞哦」，暗指該網美玩4P。（圖／Toyz IG）
▲網紅實況主Toyz（劉偉健）去年（2023）創建手搖品牌「拾汣茶屋」。（圖／Toyz IG）
禮志先前在IG限時動態上傳一張戴著鴨舌帽喝飲料的自拍照，超高顏值讓不少粉絲的心都融化，有網友發現，禮志手上拿的飲料竟然是Toyz的品牌「拾汣茶屋」，超接地氣的照片立刻引來台灣網友關注，禮志本人也在Bubble泡泡（偶像跟粉絲分享日常生活的聊天軟體）分享自己在台灣喝了珍珠奶茶。

照片曝光後，意外在網路掀起熱議，不少粉絲紛紛直呼，「來台灣就是要喝手搖飲」、「不是吧，飲料變得好時尚」、「黃禮志在泡泡說她喝了珍珠奶茶⋯結果一看是拾汣茶屋。明天就去買」、「拾久是真不錯喝哈哈哈哈」、「就事論事，19真的不錯喝」、「椅又贏，在監獄還能有流量」、「她們上次好像喝過50嵐了。」

▲（圖／翻攝自IG）
▲禮志先前在IG限時動態上傳一張戴著鴨舌帽喝飲料的自拍照。（圖／翻攝自IG）
▲ITZY提早來台準備20日在台北小巨蛋的演唱會。（圖／翻攝自ITZY官方臉書）
▲ITZY近日來台開唱，閒暇之餘體驗台灣在地生活。（圖／翻攝自ITZY官方臉書）
拾汣茶屋昨（23）日也轉發禮志的照片，並寫下：「謝謝喜歡我們的飲料」，釣出不少死忠粉絲，指定想喝禮志點的飲料，「好想喝她的那杯」、「你要說她喝了什麼，才會變熱門款啊」、「她喝什麼我一定去喝爛！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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