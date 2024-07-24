Toyz入獄2月「椅又贏」！ITZY隊長喝自家手搖飲 粉絲暴動求同款
網紅實況主Toyz（劉偉健）去年（2023）創建手搖品牌「拾汣茶屋」，充滿創意又不失嘲諷的風格一度引發熱烈討論，如今Toyz因販毒入獄2個月了，「拾汣茶屋」仍照常營業，近來韓國人氣女團ITZY來台開唱，隊長禮志竟在限時動態曬出「拾汣茶屋」的飲品，頓時掀起熱烈討論，讓網友笑稱：「椅又贏。」粉絲更是暴動想知道偶像喝的同款飲料。
記者吳昕蓓／綜合報導
禮志先前在IG限時動態上傳一張戴著鴨舌帽喝飲料的自拍照，超高顏值讓不少粉絲的心都融化，有網友發現，禮志手上拿的飲料竟然是Toyz的品牌「拾汣茶屋」，超接地氣的照片立刻引來台灣網友關注，禮志本人也在Bubble泡泡（偶像跟粉絲分享日常生活的聊天軟體）分享自己在台灣喝了珍珠奶茶。
照片曝光後，意外在網路掀起熱議，不少粉絲紛紛直呼，「來台灣就是要喝手搖飲」、「不是吧，飲料變得好時尚」、「黃禮志在泡泡說她喝了珍珠奶茶⋯結果一看是拾汣茶屋。明天就去買」、「拾久是真不錯喝哈哈哈哈」、「就事論事，19真的不錯喝」、「椅又贏，在監獄還能有流量」、「她們上次好像喝過50嵐了。」
拾汣茶屋昨（23）日也轉發禮志的照片，並寫下：「謝謝喜歡我們的飲料」，釣出不少死忠粉絲，指定想喝禮志點的飲料，「好想喝她的那杯」、「你要說她喝了什麼，才會變熱門款啊」、「她喝什麼我一定去喝爛！」
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