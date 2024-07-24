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巴黎奧運／詹皇率美國28日迎首戰！男籃完整賽程、轉播資訊一次看

▲「詹皇」LeBron James生涯第4度參加奧運，本屆巴黎奧運率領美國男籃，在前5場熱身賽都奪勝，目標搶下金牌，締造五連霸里程碑。（圖／NOWnews資料照）
▲「詹皇」LeBron James生涯第4度參加奧運，本屆巴黎奧運率領美國男籃，在前5場熱身賽都奪勝，目標搶下金牌，締造五連霸里程碑。（圖／NOWnews資料照）

記者林之越/綜合報導

詹皇領軍美國衝擊金牌！現年39歲的洛杉磯湖人球星「詹皇」LeBron James，率領美國男籃出征本屆巴黎奧運，將是個人生涯第4度參加奧運。聯手Stephen Curry 、Kevin Durant、Anthony Davis、Anthony Edwards等大票球星組成夢幻陣容，目標直指金牌，為美國締造五連霸里程碑。面對德國、法國、加拿大等強權，美國能否順利走完奪金之路，備受外界期待。以下《NOWnews今日新聞》就為各位讀者整理，本次奧運男籃賽事的完整賽程，以及轉播資訊：

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🏀2024巴黎奧運男籃轉播資訊：

2024巴黎奧運男籃線上看平台：

Hami Video（部分賽事轉播免費）


2024巴黎奧運男籃電視轉播：

中華電信MOD（轉播表

愛爾達體育 1至4台（CH200、CH201、CH202、CH203）

▲本屆巴黎奧運美國男籃的陣容可說是星光熠熠，包含了LeBron James、Stephen Curry、Kevin Durant等人都入選。而Curry稍早則接受訪問，談到為何投身本屆奧運，他表示關鍵是LeBron去年秋天的一通電話。（圖／美聯社／達志影像）
▲本屆巴黎奧運美國男籃的陣容可說是星光熠熠，包含了LeBron James、Stephen Curry、Kevin Durant等人都入選。（圖／美聯社／達志影像）

🏀2024巴黎奧運男籃賽事規定與時程：

本次奧運男籃將在7月27日至8月4日舉辦預賽，8月6、7日舉辦8強賽，8月8、9日舉辦4強賽，8月10日為銅牌戰，而8月11日則為最終的金牌戰

預賽分為A、B、C共3組，各組包含4隊，都將互相交手1次，並從4隊中取出成績較優的2隊晉級，拿下8強賽事中的6個名額

剩下2個名額，則是由各組中戰績第3的球隊，相互比較後，取戰績前2的隊伍晉級，湊滿8支球隊繼續進行8強賽事。

▲塞爾維亞和法國在2024年巴黎奧運會之前進行一場國際友誼賽，丹佛金塊明星中鋒Nikola Jokic與和聖安東尼奧馬刺新星Victor Wembanyama的對決備受矚目。（圖／取自丹佛金塊 X）
▲塞爾維亞和法國在2024年巴黎奧運會之前進行一場國際友誼賽，丹佛金塊明星中鋒Nikola Jokic與和聖安東尼奧馬刺新星Victor Wembanyama的對決備受矚目。（圖／取自丹佛金塊 X）

🏀2024巴黎奧運男籃分組名單：

A組：

澳洲（上屆銅牌）、加拿大、希臘、西班牙

B組：

法國（上屆銀牌）、德國、日本、巴西

C組：

美國（上屆金牌）、塞爾維亞、南蘇丹、波多黎各

▲「詹皇」LeBron James成美國男籃球員票選第一，連靶子隊球員，都認為他的實力毋庸置疑。。（圖／翻攝自USA Basketball X）
▲「詹皇」LeBron James成美國男籃球員票選第一，連靶子隊球員，都認為他的實力毋庸置疑。。（圖／翻攝自USA Basketball X）

🏀2024巴黎奧運男籃賽程表：


📌7月27日賽程：

組別     時間      出賽國家
A 組 17:00 澳洲 vs 西班牙
B 組 19:30 德國 vs 日本
B 組 23:15 法國 vs 巴西

📌7月28日賽程：

組別     時間      出賽國家
A 組 3:00 希臘 vs 加拿大
C 組 17:00 南蘇丹 vs 波多黎各
C 組 23:15 塞爾維亞 vs ⭐️美國

📌7月30日賽程：

組別     時間      出賽國家
A 組 17:00 西班牙 vs 希臘
A 組 19:30 加拿大 vs 澳洲
B 組 23:15 日本 vs 法國

📌7月31日賽程：

組別     時間      出賽國家
B 組 3:00 巴西 vs 德國
C 組 23:15 波多黎各 vs 塞爾維亞

📌8月1日賽程：

組別     時間      出賽國家
C 組 3:00 ⭐️美國 vs 南蘇丹

📌8月2日賽程：

組別     時間      出賽國家
B 組 17:00 日本 vs 巴西
A 組 19:30 澳洲 vs 希臘
A 組 23:15 加拿大 vs 西班牙

📌8月3日賽程：

組別     時間      出賽國家
C 組 3:00 法國 vs 德國
C 組 23:15 波多黎各 vs ⭐️美國

📌8月4日賽程（預賽最終日）：

組別     時間      出賽國家
C 組 03:00 塞爾維雅 vs 南蘇丹

▲美國男籃本屆由LeBron James、Kevin Durant、Stephen Curry領軍，被視為是奪冠大熱門。（圖／取自社群X）
▲美國男籃本屆由LeBron James、Kevin Durant、Stephen Curry領軍，被視為是奪冠大熱門。（圖／取自社群X）
📌8月6日賽程（8強）：

組別     時間      出賽國家
8強 17:00 未定
8強 20:30 未定

📌8月7日賽程（8強）：

組別     時間      出賽國家
8強 00:00 未定
8強 03:30 未定

📌8月8日賽程（4強）：

組別     時間      出賽國家
4強 23:30 未定

📌8月9日賽程（4強）：

組別     時間      出賽國家
4強 03:00 未定

📌8月10日賽程（銅牌戰）：

組別     時間      出賽國家
銅牌戰 17:00 未定

📌8月11日賽程（金牌戰）：

組別     時間      出賽國家
金牌戰 03:30 未定


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