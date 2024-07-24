巴黎奧運／詹皇率美國28日迎首戰！男籃完整賽程、轉播資訊一次看

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🏀2024巴黎奧運男籃轉播資訊：
2024巴黎奧運男籃線上看平台：
Hami Video（部分賽事轉播免費）
2024巴黎奧運男籃電視轉播：
中華電信MOD（轉播表）
愛爾達體育 1至4台（CH200、CH201、CH202、CH203）
🏀2024巴黎奧運男籃賽事規定與時程：
本次奧運男籃將在7月27日至8月4日舉辦預賽，8月6、7日舉辦8強賽，8月8、9日舉辦4強賽，8月10日為銅牌戰，而8月11日則為最終的金牌戰。
預賽分為A、B、C共3組，各組包含4隊，都將互相交手1次，並從4隊中取出成績較優的2隊晉級，拿下8強賽事中的6個名額。
而剩下2個名額，則是由各組中戰績第3的球隊，相互比較後，取戰績前2的隊伍晉級，湊滿8支球隊繼續進行8強賽事。
🏀2024巴黎奧運男籃分組名單：
A組：
澳洲（上屆銅牌）、加拿大、希臘、西班牙
B組：
法國（上屆銀牌）、德國、日本、巴西
C組：
美國（上屆金牌）、塞爾維亞、南蘇丹、波多黎各
🏀2024巴黎奧運男籃賽程表：
📌7月27日賽程：
|組別
|時間
|出賽國家
|A 組
|17:00
|澳洲 vs 西班牙
|B 組
|19:30
|德國 vs 日本
|B 組
|23:15
|法國 vs 巴西
📌7月28日賽程：
|組別
|時間
|出賽國家
|A 組
|3:00
|希臘 vs 加拿大
|C 組
|17:00
|南蘇丹 vs 波多黎各
|C 組
|23:15
|塞爾維亞 vs ⭐️美國
📌7月30日賽程：
|組別
|時間
|出賽國家
|A 組
|17:00
|西班牙 vs 希臘
|A 組
|19:30
|加拿大 vs 澳洲
|B 組
|23:15
|日本 vs 法國
📌7月31日賽程：
|組別
|時間
|出賽國家
|B 組
|3:00
|巴西 vs 德國
|C 組
|23:15
|波多黎各 vs 塞爾維亞
📌8月1日賽程：
|組別
|時間
|出賽國家
|C 組
|3:00
|⭐️美國 vs 南蘇丹
📌8月2日賽程：
|組別
|時間
|出賽國家
|B 組
|17:00
|日本 vs 巴西
|A 組
|19:30
|澳洲 vs 希臘
|A 組
|23:15
|加拿大 vs 西班牙
📌8月3日賽程：
|組別
|時間
|出賽國家
|C 組
|3:00
|法國 vs 德國
|C 組
|23:15
|波多黎各 vs ⭐️美國
📌8月4日賽程（預賽最終日）：
|組別
|時間
|出賽國家
|C 組
|03:00
|塞爾維雅 vs 南蘇丹
📌8月6日賽程（8強）：
|組別
|時間
|出賽國家
|8強
|17:00
|未定
|8強
|20:30
|未定
📌8月7日賽程（8強）：
|組別
|時間
|出賽國家
|8強
|00:00
|未定
|8強
|03:30
|未定
📌8月8日賽程（4強）：
|組別
|時間
|出賽國家
|4強
|23:30
|未定
📌8月9日賽程（4強）：
|組別
|時間
|出賽國家
|4強
|03:00
|未定
📌8月10日賽程（銅牌戰）：
|組別
|時間
|出賽國家
|銅牌戰
|17:00
|未定
📌8月11日賽程（金牌戰）：
|組別
|時間
|出賽國家
|金牌戰
|03:30
|未定
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