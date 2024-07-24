凱米颱風最新動態整理！「預估路徑、登陸時間、風雨影響」一次看

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凱米颱風「風雨最劇烈」時段來臨 全台豪雨特報
中央氣象署預報員劉宇其指出，今天上午開始，凱米颱風就已經替宜蘭山區、西半部山區帶來劇烈降雨，隨著颱風中心越來越靠近，各地風雨越晚越明顯，預估「台中、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭」等山區有「超大豪雨」，其餘各縣市包括台北、新北在內的平地和山區，也都會有豪雨出現。
超級劇烈的雨勢會持續到明天清晨，颱風進入颱風海峽後，宜蘭、花蓮風雨漸漸趨緩，但西半部受到凱米引進的「西南風或西南氣流」影響，風雨還是很大，週六（7/26）凱米颱風雖然就會進入中國，不過中南部還是會有豪雨出現，甚至可能一路下雨到週末，北台灣的降雨則會漸漸趨緩。
凱米颱風暴風圈今晨觸陸 上午轉強烈颱風
凱米颱風在經過約2天時間在海面發展後，今天清晨5時30分左右，暴風圈接觸台灣東半部陸地，隨後颱風中心持續朝西北前進，在吸收東部較溫暖的海溫能量後，今天上午11時增強為「強烈颱風」，下午2時更是持續變強長出「雙眼牆」。
針對颱風強度，劉宇其表示，凱米暴風圈接觸陸地還能增強，表示其發展真的非常快速，整體環流相當扎實，不過受到中央山脈地形影響和破壞，凱米颱風的強度有可能在登陸後轉回中颱。
凱米颱風路徑上，劉宇其指出，今天下午它速度稍微增快，但越靠近台灣陸地將會開始減速，登陸前受地形影響出現「滯留、偏折」，今天深夜可能登陸宜蘭或花連，若在宜蘭登陸，則北宜蘭將受颱風最強的環流影響，若在花蓮登陸，則花蓮、整個宜蘭都要相當小心。
此外，本週剛好踫上「年度大潮」，配合凱米颱風位置影響，巨量的降雨可能導致長浪、海水倒灌、淹水等情況發生。「年度大潮」一年之中潮位最高的滿潮，當月球、地球與太陽呈現「一直線」時，海水潮汐漲落最大，通常發生於農曆初一（朔月）及十五（滿月）前後兩三天，受到引力的疊加作用，此時滿潮水位更高、乾潮水位更低。
🟡2024年度大潮警戒時間、區域
📍7/20至7/24：西南部沿海（台南至屏東）及東北部沿海（新北、基隆、宜蘭）。
📍8/19至8/23：西部沿海（新北至嘉義）預計發生年度大潮，西南部及東北部沿海潮位偏高。
📍9/17至9/21：澎湖、金門、馬祖預計發生年度大潮，西部沿海潮位亦偏高。
📍10/16至10/20：澎湖、金門、馬祖潮位偏高。
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