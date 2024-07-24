中國年輕人開始「流行吊脖子」！頸椎病纏身 醫師揭夏季好發原因
現代人文明病纏身，尤其智慧手機造成許多「低頭族」，頸椎病成為年輕人的常見症狀，「20歲的年紀、60歲的脖子」不只是一句玩笑話，更經常照見現實。中國年輕人最近流行「吊脖子」，就是去醫院進行頸椎牽引來緩解與治療頸椎病。對此，有醫師提醒並非所有頸椎病都需頸椎牽引，仍得視每位患者狀況不同而定，另外醫師也解釋了為何夏天特別好發頸椎病。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合中國媒體報導，近期在微博許多年輕人分享自己去醫院「吊脖子」的經驗，通過將牽引帶固定在患者頭部，然後給予一定的力量牽引，藉此拉伸頸椎，緩解與改善頸部疼痛和不適。只是一排年輕人在醫院排排坐，「吊脖子」的畫面不免有點好笑與怪異，也掀起網友熱議。
對此，有醫師提醒，頸椎牽引雖是治療頸椎病的常見方式，但也並非所有患者都適合「吊脖子」，還是得先經過醫師專業評估，確認個人狀況再進行治療。如本身患有嚴重心腦血管疾病，或頸椎病程度已較為嚴重者，並不適合進行頸椎牽引。
另外也有醫師指出，夏季是頸椎病和腰痛的好發高峰期，由於夏季氣溫炎熱，民眾通常會待在室內吹冷氣，相應部位受涼後容易誘發頸椎問題。頸椎病與生活習慣有很大關係，之所以越來越多年輕人發生頸椎病，就是由於經常久坐、少運動，習慣低頭或躺在床上玩手機導致。
醫師也提醒，想要保護頸椎，平時就要多低頭抬頭、左右旋轉和側曲頭頸，避免長時間低頭玩手機或是在電腦前低頭工作，最好每隔半小時或一小時就活動頸椎，放鬆頸部肌肉，並隨時保持正確坐姿。