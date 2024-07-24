颱風假再放1天？全台「22縣市」停班課達標 凱米最新風雨預估曝
凱米颱風（Gaemi，南韓命名）今（24）暴風圈已經接觸到台灣本島所有縣市陸地，明（25）日還會不會再放颱風假？根據中央氣象署下午4時公布的重要指標「風雨預估」，明天「雨量」除了基隆、台北、新竹市、金門、連江未達標，其餘縣市皆達「部分停班停課」標準，「風力」除了南投、嘉義、台東外，其餘縣市也都達颱風假標準，是否停班停課，實際狀況仍由地方政府判定。
記者張志浩／綜合報導
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
針對凱米颱風，氣象署最新風雨預估顯示，未來24小時（7月24日20時至7月25日20時）預估雨量中，有18縣市接近或已經達標，可能實施停班停課作業，預估雨量最多的區域在高雄和屏東山區，24小時就會有700至1000毫米，南投和嘉義山區也有600至900毫米；平地部分，嘉義至屏東各縣市的400至600毫米最多，新北、台中200至400毫米，台北則預估100至190毫米。
風力部分，明日上午6時至上午12時，包括雙北在內，各縣市平均風皆達6至7級，陣風達9至10級，南投平均風5至6級、陣風8至9級未達標，嘉義市5至6級、陣風8至9級未達標，而雨量沒達標的基隆、台北、新竹市、金門、連江也都有6至7級平均風，9至10級陣風，因此也都達到颱風假標準。
從昨日到週五（7/23~7/26）颱風影響期間，總雨量預估方面，以南投、台南、高雄、屏東、嘉義山區的1300至1800毫米最多，其次是台中市山區1200至1500毫米；平地部分，以南投800至1100毫米最多，台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東600至900毫米第二，基隆300至500毫米、台北250至400毫米、新北400至600毫米、桃園300至500毫米。