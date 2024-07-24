錢都涮涮鍋到高雄！7/26開幕3天全面半價 大苑子芒果冰沙喝到飽
在雙北很受歡迎、有國民火鍋稱號的「錢都日式涮涮鍋」，領軍南下高雄開設首家直營店，選址於高雄鳳山的火鍋一級戰區的文衡路上，7月26日（五）將正式開幕，開幕連三天7月26日至28日，享全品項5折，還有機會贏得機車、iphone15手機等大獎。歡慶開幕還特別推出新口味「可可椰子雞鍋」，開幕前三日限量每日50鍋。另外，吾蜂美味集團旗下「老先覺功夫窯燒鍋」，也與海尼哥合作，即日起推出全新夏季限定火鍋「無醉海陸啤兒鍋」，以酒釀番茄鍋為基底添加甜酒釀與海尼根0.0零酒精啤酒，同樣清爽順口，適合夏季。
記者葉盛耀/綜合報導
「錢都日式涮涮鍋」首家南台灣直營店，同時也是高雄第一家大型店，選在高雄鳳山，店內除了提供多樣化的主鍋選擇，滿足海鮮愛好者和肉食主義者的不同需求，也供應多種特色湯頭，首推熱賣28年的「昆布柴魚湯頭」，層次豐富不膩口；也有「麻辣湯頭」，溫醇可喝不嗆喉；或者「藥膳湯頭」，真材實料中藥燉煮；還有「壽喜燒湯頭」、「酸菜鍋底」、「韓式泡菜鍋底」、「起司牛奶鍋底」等，另外還有「經典爆香鍋」，以香油與洋蔥拌炒，再加入濃郁的錢都經典昆布柴魚高湯，充滿台式復古風情。
新分店還推出獨特的「可可椰子雞鍋」，選用新鮮雞腿肉，搭配整顆椰子的椰汁和奶滑的椰肉，湯頭喝起來有椰汁的清甜與雞肉的鮮香，清爽滑順。點選此鍋的顧客，現場還可免費獲贈一顆冰涼的去殼椰子，在享用美味涮涮鍋的同時，還能一邊暢飲沁涼的椰子水，在炎熱的夏季無疑是絕佳享受；當然也可將此椰子水倒入湯頭中滾煮，椰香更厚實。每日限量50鍋，僅在開幕首三日。
冰品、飲品自助吧無限吃到飽也是「錢都」最吸引消費者的品項選擇，店內除了提供大家記憶中清涼解渴的好味道「開喜烏龍茶」外，更有來自台灣農林特選紅茶製成的「仙女奶茶」，香醇茶湯搭配細緻奶香。還有「大苑子」的芒果冰沙，選用新鮮芒果來製作，喝起來十足透心涼。
同樣也是主打平價火鍋的吾蜂美味集團旗下「老先覺功夫窯燒鍋」，即日起推出全新夏季限定火鍋「無醉海陸啤兒鍋」，首次與國際知名品牌「海尼根」合作，以老先覺酒釀番茄鍋為基底，再加甜酒釀，尤其亮點是加入海尼根0.0零酒精啤酒。
老先覺提到，這款啤酒以其經典的純天然原料，通過獨特的A酵母兩次發酵，並經過真空蒸餾去除酒精，保留了啤酒應有的香氣與口感，雖然是零酒精，但是擁有清新果香味與柔和的麥芽香氣，與湯頭結合後的風味，清爽順口。無醉海陸啤兒鍋售價為269元起 (PLUS店型需+58元享無限自助吧)，內容不僅包含70g豐富的肉品，其中還特別加入了鮮蝦5隻，海陸食材結合，更有鮮美滋味。