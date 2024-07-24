凱米颱風來勢洶洶！16處公路預警封閉　視風雨狀況開放

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公路局指出，截至15時00分止，相關道路通阻訊息如下：
一、 預警性封閉路段16處，將視風雨狀況開放通行:
1. 基隆市中正區台2線70K(潮境公園)，預計24日19時實施預警性封閉。
2. 桃園市復興區台7線22K+800~47K(巴陵至牛鬥橋路段)，預計24日18時實施預警性封閉。
3. 桃園市復興區台7線47K+400~94K(巴陵至牛鬥橋路段)，24日起已實施預警性封閉。
4. 宜蘭縣大同鄉台7甲線0K~50K(百韜橋至勝光路段)，24日起已實施預警性封閉。
5. 南投縣仁愛鄉台8線85K~110K(榮興至大禹嶺路段)，24日起已實施預警性封閉。
6. 花蓮縣秀林鄉台8線114K+600~184K+500(關原至太魯閣口路段)，24日起已實施預警性封閉。
7. 宜蘭縣蘇澳鎮至花蓮縣秀林鄉台9線104K+130~165K+700(蘇澳至崇德路段)，24日起已實施預警性封閉。
8. 新北市烏來區台9甲線14K~19.9K(烏來至孝義路段)，預計24日18時實施預警性封閉。
9. 宜蘭縣蘇澳鎮至花蓮縣秀林鄉台9丁線2K~64K+900(蘇澳至和仁路段)，24日起已實施預警性封閉。
10. 花蓮縣光復鄉至花蓮縣豐濱鄉台11甲線4K~16K(光復至豐濱路段)，預計24日17時只出不進，18時實施預警性封閉。
11. 南投縣信義鄉台16臨29線0K~11K+800(地利至合流坪路段)，預計24日17時30分實施預警性封閉。
12. 嘉義縣阿里山鄉台18線34K~68K+500(觸口至福山路段)，預計24日20時實施預警性封閉。
13. 嘉義縣阿里山鄉台18線68K+500~88K(福山至阿里山路段)，預計24日18時實施預警性封閉。
14. 南投縣信義鄉台18線96K~108K(自忠至塔塔加路段)，預計24日17時30分實施預警性封閉。
15. 高雄市桃源區台20臨105線0K~44K(梅山口至向陽路段)，24日起已實施預警性封閉。
16. 南投縣信義鄉台21線110K+500~144K+385(草坪頭至塔塔加路段)，預計24日17時30分實施預警性封閉。
二、 道路災情:
1. 臺中市新社區台21線南下7K+500(二櫃路段)，路樹垂落，預計24日18時30分排除。
公路局呼籲，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統及收聽警廣路況廣播。
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