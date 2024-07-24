IU巡迴慘遇微軟當機「航班臨時取消」！團隊開車10小時趕場開唱
南韓人氣女歌手IU（李知恩）近來展開美國巡迴演唱會，不料搭機時剛好碰到資安公司CrowdStrike更新出包，導致微軟Windows作業系統大當機的災情，導致她原本要搭的航班無法順利起飛，最後為了順利趕上開唱時間，他們的工作團隊決定開車10小時趕到演唱會地點，許多歌迷得知後十分感動，IU也說雖然很辛苦，不過聽到歌迷歡呼聲就值得了。
記者朱祖儀／綜合報導
IU近來到美國展開巡演，22日在華盛頓特區「第一資本競技館」（Capital One Arena）開唱，她在演唱會上透露，19日預計要從上一個表演地點亞特蘭大飛到華盛頓，不料卻碰到微軟系統當機悲劇，導致航班被取消，為了讓演出可以如期舉行，於是他們整個團隊決定開車前往，整個路程長達10小時之久。
IU表示，人生第一次在高速公路上坐了10個小時的車，這一路過來很不容易，不過開唱時聽到歌迷的歡呼聲就覺得很值得。不少粉絲也感受到IU的誠意，紛紛再次喊出如雷的歡呼聲，演唱會結束後，也有很多歌迷稱讚「IU真是太甜了，為了我們還搭了10小時的車，司機也很辛苦」、「好感動，竟然不是選擇取消演唱會，而是想辦法抵達現場。」
而IU這次美國巡迴演出相當成功，華盛頓特區當天1萬多張的門票全都賣光，當天她的爸媽、姪子等親戚也到場支持，中間聊天環節時，她也笑說「謝謝大家讓我在姪子面前這麼有面子」。她接下來也將前往伊利諾州、加州及洛杉磯繼續巡迴開唱。