中颱凱米來襲 副市長李懷仁帶隊視察旗津地區防颱措施
中颱凱米來襲，旗津因天文大潮影響，部分低窪地區發生淹水情形。高雄市副市長李懷仁今（24）日稍早視察旗津地區抽水機、閘門等設施，並視察旗津國中老舊校舍工程防颱整備情形，確保防颱措施完善。
記者陳美嘉／高雄報導
水利局表示，為預防淹水已擬妥相關短期因應方案，於7月19日夜間起完成堆置沙包阻擋回流水路，並增設移動式抽水機提高排水效能，但今天適逢颱風低壓及降雨影響，將視降雨情形機動移除沙包及抽水設備，以利逕流宣洩。
高市府教育局表示，颱風來襲前已函請各校加強工區相關防災措施，如施工圍籬、支撐架、鷹架、防護網、告示牌等臨時構造物應加強牢固，工區及周遭排水設施清理保持暢通，所有防汛缺口均應予確實封堵等。7月23日再次要求各校加強防救災整備工作，請各校加強暢通校園排水系統及清掃學校人行道與周邊場域之落葉、垃圾雜物等。
教育局提醒茂林、甲仙、那瑪夏、六龜、桃源等區各級學校，應依「高雄市政府教育局因應山地易孤立地區學校避險計畫」啟動各校避險方案，也要求學校應依高雄市政府颱風豪雨車輛臨時停放實施要點規定，自市府災害應變中心發布停止上班上課時起，開放學校供民眾停車，至恢復上班日上午6時30分止。